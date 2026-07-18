İran: ABD'nin 27 Haziran'da başlattığı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 18.07.2026 , 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 , 15:41
İran Sağlık Bakanlığı, ABD’nin 27 Haziran’dan bu yana, ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500’den fazla kişinin yaralandığını belirtti.
Bazı yaralıların hastanelerde tedavisinin devam ettiğini aktaran Kirmanpur, 460 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisini kaydetti.
ABD son 10 günde Hürmüzgan eyaletindeki 12 şehirde 95 noktayı vurdu
Hürmüzgan Valiliği, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi. ABD’nin sadece son on günde İran’ın Hürmüzgan eyaletinde yer alan 12 şehirde 95 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.
Valilik bu saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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