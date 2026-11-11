Volvac'ta sendika düşmanlığına karşı direnen 35 işçiye 17. gününde: TKP'den dayanışma ziyareti

Volvac Paketleme ve Gıda Makineleri fabrikasında patron kârını katlarken, faturayı emeğiyle bu kârı yaratan işçilere kesti.

2018 yılında İstanbul Pendik'te küçük bir atölye olarak kurulan Volvac, işçilerin yoğun emeği sayesinde hızla büyüyerek üretim hacmini artırdı ve iki kez taşınmak zorunda kaldı. D

eğeri 50 bin ile 300 bin avro arasında değişen gıda ve paketleme makineleri üreten işletme, 2026 yılı başında Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi'ne yerleşti.

Başta Rusya, Almanya, İngiltere ve İsviçre olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu'ya yaptığı ihracatla kârlarına kâr katan patron, işçilerin ücret ve primlerini ise geçtiğimiz Nisan ayından bu yana zamanında yatırmıyordu.

Örgütlenen işçiler işten çıkarıldı

Aylardır süren hak gasplarına karşı sessiz kalmayan işçiler, anayasal haklarını kullanarak Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlendi.

İşçilerin birliğine tahammül edemeyen patron, önce yetki itirazında bulundu, ardından işçi kıyımına girişti. 26 Ekim'de 5 işçinin işine son verilirken, sadece bir hafta sonra örgütlü işçilerin tamamı kapı önüne konuldu.

Böylece sendikal hakları gasp edilen toplam 35 Volvac işçisi işten atılmış oldu.

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Üretim durdu, patron köşeye sıkıştı

İşten atmalara boyun eğmeyen işçilerin greve çıkmasıyla birlikte fabrikada üretim tamamen durdu. İşçilerin üretimden gelen güçlerini kullanmaları sonucu siparişler aksarken, Volvac patronu fabrikaya yeni müşteri çağıramaz hale geldi.

TKP'den grev alanına dayanışma ziyareti

Direnişin 17. gününde Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tuzla İlçe Örgütü, Volvac işçilerini yalnız bırakmadı.

Grev alanına destek ziyareti düzenleyen TKP üyeleri, mücadelelerinde kararlı olan işçilerin anayasal hakları için sonuna kadar yanlarında olduklarını vurguladı.

Ziyaret sırasında işçiler ve TKP üyeleri hep bir ağızdan "Volvac İşçisi Kazanacak!" ve "Patronların Ensesindeyiz!" sloganlarını haykırdı.

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