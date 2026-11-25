Türkiye’de sağlık sisteminde uzun süredir devam eden Sağlıkta Dönüşüm Politikaları, üniversite hastanelerini de yeniden şekillendiriyor.

Sağlık hizmetlerinin gün geçtikçe daha fazla maliyet, gelir ve performans ölçütleri doğrultusunda değerlendirildiği bu süreçte, üniversite hastanelerinin bilimsel araştırma, tıp eğitimi ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu görevleri arasındaki denge de değişiyor. 14 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11971 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’yla kurulan “Üniversite Hastaneleri Koordinasyon Komitesi” bu dönüşümde yeni bir aşamanın başlangıcı olarak görünüyor.

Alınan bu karar üniversite hastanelerinin hangi önceliklerle yönetileceği sorusunu gündeme getiriyor.

İlk bakışta teknik ve idari bir düzenleme gibi görünse de, üniversite hastanelerinin nasıl yönetileceği ve hangi önceliklerle faaliyet göstereceği konusunda önemli soru işaretleri yaratıyor.

Mali sürdürülebilirlik kimin sorumluluğunda?

Yeni komitenin öne çıkan yetkilerinden biri üniversite hastanelerinin döner sermaye gelir ve giderlerini takip etmek ve mali sürdürülebilirlik sorunu yaşayan merkezler için zorunlu mali iyileştirme programları hazırlamak. Ancak burada temel bir çelişki bulunuyor.

Kamusal bir sağlık kurumunun mali sürdürülebilirliği neden öncelikle kendi gelirlerini artırmaya ya da giderlerini azaltmaya bağlı olsun ki? Üniversite hastanelerinin kaynak yapısında döner sermaye gelirleri ile SGK’nin sağlık hizmetleri karşılığında yaptığı ödemeler önemli bir yer tutuyor. Bu sistemde hastanenin sunduğu hizmetler belirli ücretlendirmeler üzerinden gelir sağlarken, personel, tıbbi malzeme, ilaç, cihaz ve altyapı giderlerinin de karşılanması gerekiyor.

Halbuki üniversite hastanelerinin sunduğu hizmetler yalnızca muayene, tetkik ve ameliyatlarla sınırlı değil. Bu kurumlar hekim yetiştiriyor, uzmanlık eğitimi veriyor, bilimsel araştırmalar yürütüyor ve ileri basamak sağlık hizmetleri sunuyor. Üniversite hastanesindeki bir muayene sırasında tıp öğrencileri eğitim alabilir, asistan hekimler uzmanlık eğitimlerinin bir parçası olarak uygulama yapabilir, öğretim üyeleri ise bilimsel çalışmalarını sürdürebilir.

Bu nedenle üniversite hastanelerinin maliyetlerini yalnızca gerçekleştirilen işlem sayısına göre değerlendirmek, kurumların akademik işlevlerini göz ardı etmek anlamına gelir.

Mali krizin çözümü daha fazla merkezi denetim mi?

Yeni komitenin görevleri arasında, personelin hizmet sunumuna katkısını ve verimliliğini değerlendirmek de yer alıyor. Sağlık hizmetlerinde verimlilik kavramı bütünüyle reddedilemez. Kamu kaynaklarının etkili kullanılması, gereksiz harcamaların önlenmesi ve hizmetlerin planlı bir şekilde yürütülmesi önemlidir. Ancak sağlık hizmetinin niteliği yalnızca işlem sayıları ve mali göstergelerle ölçülemez. Bir hekimin daha fazla hastayı muayene etmesi, daha nitelikli hizmet sunduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde, daha çok tetkik ve görüntüleme istenmesi, bir ameliyathanede daha fazla işlem yapılması ve hastanenin yatak doluluk oranının yükselmesi de tek başına toplum sağlığının iyileştiğini göstermez.

Üniversite hastanelerinde değerlendirmeye bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetleri de dahil edilmelidir. Gelir getirici işlemlere öncelik verilmesi, eğitim ve araştırmaya ayrılan zamanın azalması riskini doğurabilir.

Yeni düzenlemenin bu riski artırıp artırmayacağı mali iyileştirme programlarının nasıl hazırlanacağına ve komitenin hangi performans ölçütlerini kullanacağına bağlı görünüyor. Bu nedenle kamuoyunun bilmesi gereken yalnızca komitenin kimlerden oluşacağı değil, üniversite hastanelerinin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği meselesidir.

Akademik özerklik ve merkezi yönetim

Yeni düzenleme, üniversite hastanelerinin yönetiminde merkezi idarenin rolünü de güçlendiriyor. YÖK Başkanı’nın başkanlık ettiği dokuz üyeli komitede, merkezi kamu kurumlarının temsilcileri çoğunlukta. Üniversite rektörleri ve başhekimler de YÖK’ün seçtiği birer temsilciyle komitede yer alıyor. Komite, rektörün belirlediği üç aday arasından başhekim atanması için öneride bulunabilecek. Görevdeki başhekimlerin performansı değerlendirilip görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin görüş bildirebilecek. Öğretim üyelerinin hastanelerde görevlendirilmesi ve personel planlaması gibi konuları da değerlendirebilecek. Bu yetkiler, üniversite hastanelerinin yönetiminde akademik özerkliğin nasıl korunacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma faaliyetleri, bilimsel gereklilikler temelinde planlanmalıdır. Akademik özerkliğin önemli koşullarından biri, bu kurumların yönetim kararlarında akademik kurulların, öğretim üyelerinin, asistan hekimlerin ve sağlık emekçilerinin ne kadar söz sahibi olduklarıyla ilgilidir.

Ancak komitenin yapısına bakıldığında üniversite hastanelerinin temel bileşenlerinin karar süreçlerinde doğrudan temsil edilmediği görülüyor. Tıp fakültesi öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri temsilcilere yer verilmezken, asistan hekimler, diğer sağlık emekçileri ve tıp fakültesi öğrencileri için de herhangi bir temsil mekanizması öngörülmüyor. Meslek örgütleri ve sendikalar da komitenin dışında bırakılıyor. Üniversite hastanelerinin yönetimini, eğitim ve araştırma faaliyetlerini ve çalışma koşullarını doğrudan ilgilendiren kararların, bu kurumlarda bilimsel bilgi üreten, eğitim gören ve sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirenlerin seçilmiş temsilcilerinin katılımı olmadan şekillendirilmesi, akademik özerkliğin tesisi açısından önemli bir sorun oluşturuyor.

Hastaneleri ticarethaneye çeviren piyasa düzenine karşı, ağır çalışma koşullarına rağmen yaşamı savunan sağlık emekçilerinin sesini duyuruyoruz. Bağımsız gazetecilik için soL’a abone olun.

Sağlıkta piyasalaşmanın üniversite hastanelerine yansıması

Üniversite hastanelerindeki dönüşümü Türkiye’nin sağlık politikalarından bağımsız düşünemeyiz. Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla sağlık hizmetlerine kaynak aktarımında ve hizmet sunumunda önemli değişiklikler yapıldı. Hastanelerin gelirleri, geri ödeme sistemleri, performans uygulamaları ve döner sermaye mekanizmaları, sağlık kurumlarının işleyişinde giderek daha belirleyici oldu.

Bu süreçte sağlık hizmeti, toplumsal bir hak olma niteliğinden uzaklaşıp maliyetlerin hesaplandığı, hizmet üretiminin ölçüldüğü ve kurumların mali performanslarının izlendiği bir faaliyet alanına dönüştü. Üniversite hastanelerinin bugün yaşadığı mali sorunlar da bu yapının içinde ortaya çıkıyor.

Üniversite hastanelerinin bir yandan daha fazla sağlık hizmeti sunmaları, daha çok hekim, uzman yetiştirmeleri ve bilimsel araştırmalar yapmaları beklenirken, diğer taraftan mali dengelerini korumaları isteniyor. Bu görevler için gereken kamusal kaynaklar yeterince sağlanmadığında, hastanelerin üzerindeki ekonomik baskı eğitimden çalışma koşullarına kadar pek çok alana yansıyor. Mali dengeleri koruma gerekçesiyle bu yük sağlık emekçilerine ve hastalara aktarılıyor. Sağlık emekçilerine emsallerine göre daha düşük ücret ödenirken hastaların sağlık hizmeti için cepten ödeme yapması olağan hale geliyor.

Üniversite hastaneleri piyasa ölçütleriyle yönetilemez

Üniversite hastanelerinin mali sorunlarını çözmek, bu kurumların kamusal niteliğini güçlendirmekten geçiyor. Bunun için öncelikle eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunma görevlerini yerine getirebilmeleri amacıyla yeterli ve öngörülebilir kamu kaynağı ayrılmalı. Üniversite hastanelerinin mali yapısı, yalnızca sundukları hizmetler karşılığında elde ettikleri gelirlere dayanmamalı. Hastanelerin yönetiminde akademik özerklik güvence altına alınmalı. Öğretim üyelerinin, asistan hekimlerin ve diğer sağlık emekçilerinin karar alma süreçlerine katılımı sağlanmalı.

Üniversite hastanelerinin başarısı, gelirlerini ne kadar artırdıklarıyla değil, sağlık hizmeti sunumunun niteliği, yetiştirdikleri hekimler ve bilimsel bilgi üretimine sağladıkları katkıyla değerlendirilmeli.

Sağlık hizmetlerinin kamusal niteliği güçlendirilmeden üniversite hastanelerinin mali krizini yalnızca yönetim ve verimlilik sorunu olarak görmek, nedenleri değil, sonuçları yönetmektir. Sorun, verimlilik veya müşteri olarak görülen hastaların memnuniyeti değil, üniversite hastanelerinin işletmeleştirilmesinin kendisidir. Kalıcı çözüm ise sağlık hizmetlerinin piyasa ölçütlerine göre değil, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda kamusal planlamayla örgütlenmesinden geçer.

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