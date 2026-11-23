Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Libya açıklarında Rusya'ya ait gemiye düzenlenen saldırıyı sahiplendi. Zelenskiy, Rus kuru yük gemisi "MV ANGARA" ile Rus donanmasına ait "Merkuriy" korvetine saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşılık vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Operasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve güvenlik güçlerince Libya açıklarında gerçekleştirildiğini aktaran Zelenskiy, "Her şey Libya kıyılarında gerçekleşti. Savaşçılarımız yedi adet Ukrayna yapımı deniz dronu konuşlandırdı" dedi.

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Operasyon kapsamında 2023 yılında hizmete giren Rus korveti Merkuriy'e saldırı düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, geminin battığını ifade etti. Zelenskiy mesajında, "Korvetle birlikte 'Ka-27' savaş helikopteri de imha edildi" dedi.

Libya açıklarında Rus kuru yük gemisi MV ANGARA'ya yönelik de saldırı gerçekleştirildiğini kaydeden Zelenskiy, silah taşımak için kullanıldığını öne sürdüğü geminin vurulduğunu aktardı.

Zelenskiy, saldırıların yer aldığını belirttiği görüntüleri de paylaştı.

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