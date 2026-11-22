Libya Temsilciler Meclisi'nin atadığı ülkenin doğusundaki hükümet, Bingazi Limanı’ndaki patlamanın limana demirli bir Rus gemisinde meydana geldiğini doğruladı. Bingazi hükümetince yapılan açıklamada patlamanın sonuçlarının takip edildiği belirtildi.

Patlamanın Bingazi Deniz Üssü'nde meydana geldiği bildirilen açıklamada, "İlk incelemeler, patlamanın limanda demirli bir Rus gemisinde meydana geldiğini ve en muhtemel nedenin insansız araçlarla yapılan bir saldırı olduğunu göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

Gemi yakıt ikmali için limandaydı

Geminin Rusya'ya dönüş hazırlığında olduğu ve iki ülke arasındaki mevcut denizcilik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yakıt ikmali için limanda bulunduğu vurgulandı.

Hükümetin ilgili güvenlik ve askeri makamlara kapsamlı bir soruşturma başlatmaları ve saldırının koşullarını, kaynağını ve sorumlularını ortaya çıkarmak için Rus makamlarıyla ortak bir soruşturma yürütmeleri talimatı verdiği aktarıldı.

Libya topraklarının uluslararası çatışmaların arenası olmasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Hükümet, Libya'nın ne Rusya-Ukrayna savaşına ne de sınırları dışındaki herhangi bir silahlı çatışmaya taraf olmadığını ve dost ülkelerle meşru ilişkilerinin ve anlaşmalarının hiçbir tarafın topraklarına, limanlarına veya çıkarlarına müdahale etmek veya hedef almak için bahane olarak görme hakkına sahip olmadığı, egemen bir mesele olduğunu vurguluyor.”

Axios muhabiri Barak Ravid, X hesabından yaptığı ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı paylaşımında, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Libya'daki bir Rus savaş gemisine "uzun menzilli saldırı" düzenlediğini iddia etti.

Bingazi Sivil Savunma Birimi, Bingazi’de bir deniz üssündeki mühimmat deposunda patlama meydana geldiğini, ardından çıkan yangının da kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Libya medyasında yer alan bazı haberlerde ise Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin insansız hava aracıyla hedef alındığı öne sürülmüştü.

Geminin sulara gömüldüğü uydu görüntülerine yansıdı

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Vantor tarafından yayımlanan uydu görüntülerine göre, saldırıda hedef alınan Bingazi Limanı'na demirli haldeki Rus donanmasına ait "Stereguşçiy" sınıfı bir korvet battı.

Görüntülerde ayrıca geminin demirli bulunduğu iskele boyunca çevreye dağılmış enkaz ve saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman tabakası yer aldı.

10 kişi yaralandı

Sağlık kaynakları saldırıda Rus ve Libyalıların aralarında bulunduğu 10 kişinin hafif yaralandığını ve Bingazi’de tedavi altına alındığını bildirdi.

Malta bandıralı bir gemiye de saldırı

Öte yandan iki Libyalı askeri kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Pazar gününün ilerleyen saatlerinde Malta bandıralı ticari bir gemi de Bingazi açıklarında insansız bir deniz aracı tarafından vuruldu.

Kaynaklar, Libya deniz kuvvetlerinin gemi mürettebatını kurtardığını belirtti. Sağlık Bakanlığı ise hafif yaralanan bazı mürettebat üyelerinin durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Kaynaklar ayrıca, Libya deniz ve hava kuvvetlerinin Pazar akşamı Bingazi açıklarında 20'den fazla insansız deniz aracını önlediğini bildirdi.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.