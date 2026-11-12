NATO kışkırttı, Karadeniz 'dünyanın en ölümcül gemicilik rotası' haline geldi

Dört yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında geçen yıldan itibaren Karadeniz’de ticari gemilere saldırılar yoğunlaşırken onlarca denizci yaşamını yitirdi, onlarcası kayboldu.

ABD’de yayın yapan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi dün yayımladığı haberde Karadeniz’i “Dünyanın en ölümcül gemicilik yolu” diye niteledi.

Haberde Karadeniz’de bu yıl 300’ün üzerinde saldırı gerçekleştiği, saldırılarda 30’dan fazla denizcinin yaşamını yitirdiği, 20’den fazlasının ise kaybolduğu belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları sonrası başlayan çatışmalarda ise Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne göre Hürmüz Boğazı’nda ve bölgedeki sularda 130 saldırı yaşandı, 25 denizci hayatını kaybetti.

WSJ’nin haberinde “Bu yılın en ölümcül su kütlesi Hürmüz Boğazı değil. Karadeniz'de düzenlenen bir dizi saldırı, İran ile ABD arasındaki savaşta şimdiye kadar deniz taşımacılığına yönelik gerçekleştirilen saldırılardan daha fazla insanın ölümüne yol açarak ticaret yollarını sekteye uğrattı ve NATO üzerindeki baskıyı artırdı” ifadesine yer verildi.

Oysa geçen yılın sonlarında ardı ardına Türkiye açıklarında gemilerin saldırıya uğramasının ardından NATO’dan yapılan açıklamalar Karadeniz’i savaş alanı haline getiren saldırıların arkasında bizzat NATO’nun kışkırtması olduğunu ortaya koymuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte “Rusya üzerindeki baskıyı artırıyoruz. Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı içeriyor” sözleriyle tezgahın Brüksel’de hazırlandığını ortaya sermişti.

Bu süreç içinde Türkiye Rusya ile ilişkilerinde uzunca bir dönem sürdürdüğü görece "dengeci" pozisyonunu hızla terk ederek daha Amerikancı, NATO’cu çizgiye yerleşti, Ankara’da yapılan NATO Zirvesi’nde Rusya'nın da hedefte olduğu yeni savaş planları masaya yatırıldı.

Bu süreçte başını İngiltere ve Fransa’nın çektiği uluslararası askeri güce İstanbul Beykoz’da, Boğaz’ın Karadeniz’e açılan kısmında deniz üssü tahsis edildi.

Bugün de Mili Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da NATO Deniz Silahlanma Grubu bünyesindeki Deniz İnsansız Sistemleri Müşterek Yetenek Grubu Toplantısı düzenlendiğini duyurdu.

Emperyalizmin Karadeniz’i Montrö Sözleşmesi’ne dokunmaya gerek kalmadan barışçıl bir deniz olmaktan çıkarma planları uygulamaya birer birer konulurken, deniz işçileri bu planların ilk ve doğrudan hedefi olmaya devam ediyor.

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