Karadeniz'de 43 Türk gemisi vuruldu, AKP'den çağrı geldi: Ankara'nın NATO güdümlü saldırılardan haberi yok muydu?

Türkiye açıklarında Ukrayna’nın ticari gemileri vurmaya başlaması, yıllardır sınırları zorlanan Karadeniz’in güvenliği meselesinde yeni bir eşiğin aşılmasına işaret ediyor.

Son zamanlarda Ukrayna'nın Türk şirketine ait gemileri üst üste hedef alması gerilimi daha da artırırken, bu zamana kadar çözümü sessizliğe gömülmekte veya uyarılar yapmakta bulan AKP iktidarından konuya dair açıklama geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın, günlük kazanımlara dayalı yıpratma savaşı haline geldiğini belirtti. Bahse konusu durumun savaşı daha geniş bir alana yayma ihtimali taşıdığını söyledi.

"Karadeniz’de sivil Türk gemilerinin vurulmasının son derece reddedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade ediyoruz" diyen Çelik, şimdiye kadar Rusya kaynaklı 8, Ukrayna kaynaklı 35 Türk işletmeli geminin hedef alındığını aktardı.

Çelik, bu konuya dair taraflara uyarıları sürdürdüklerini savundu ve Kiev ile Moskova'ya çağrıda bulundu:

Kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul’da bir masa kurularak sonuca varılması gerekmektedir."

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Ankara'nın saldırılardan haberi var mıydı?

AKP her ne kadar tarafları İstanbul'da kurulacak bir masada uzlaşıya çağırsa da Karadeniz'deki saldırıların başladığı dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştı.

NATO Askeri Komitesi’nin başındaki Amiral Giuseppe Cavo Dragone, o dönem NATO'nun “daha saldırgan” davranması ve Moskova’yla ilişkilerinde “önleyici saldırıları benimsemesi” gerektiğini söylüyor, bunun da bir "savunma eylemi" olarak görülmesi gerektiğini savunuyordu.

Dragone'nin bu açıklamasının hemen ardından Karadeniz'de gemilere art arda saldırılar düzenlenmeye başlandı. Dragone’nin ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’den de itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İttifakın Ukrayna’ya desteğini ve Rusya üzerindeki baskıyı artırdığını söyleyen Rutte “Bu, Rusya'nın gölge filosuna karşı koymayı da içeriyor" diyerek, Karadeniz’de Rusya bağlantılı gemilere saldırıların ardında NATO’nun olduğunu itiraf etti.

Türkiye'nin bu saldırılar karşısındaki fazla soğukkanlı tutumu ise planın NATO'da üyelerce tartışıldığı olasılığını güçlendirdi.

soL'un işaret ettiği bu durum, kısa bir süre sonra birinci ağızdan doğrulandı. 2025 yılının son günlerinde gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı açıklamalar, saldırıların arkasında NATO’nun olduğunu, Türkiye’nin de bu saldırılardan önceden haberdar olduğunu ortaya koydu.

Aradan geçen birkaç aylık süreçte Türkiye, NATO adına Karadeniz’de yeni görevler üstlenmeye başladı. Tam da bu dönemde, Ankara’da yapılan NATO Zirvesi öncesinde Dragone bu kez de A Haber’e konuştu. Bu özel mülakatta Dragone, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki rolünü övmesinin yanı sıra Ankara’nın “Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına” katkı sunduğunu savundu.

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