AB'den Akdeniz'de operasyon: Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu iddia edilen tankere müdahale

Ukrayna savaşının ardından Batı blokunun Rusya'ya yönelik uyguladığı ekonomik kuşatma ve enerji yaptırımları, Akdeniz sularında fiziki müdahalelere dönüşmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleme kılıfıyla kurduğu ve sık sık yetki aşımlarıyla gündeme gelen İrini Operasyonu (EUNAVFOR MED) kapsamında Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu iddia edilen tankere müdahale edildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 13 Kasım'da Akdeniz'de seyreden ve Rusya'nın "gölge filosu"na ait olduğu belirtilen "MV Midag" adlı petrol tankerine hava indirme operasyonu düzenlendiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyon anlarına ait fotoğrafları da paylaşan Kallas, açıklamasında söz konusu müdahalenin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) 110. maddesine dayandırılarak yapıldığını savundu. Kallas, yapılan denetimde MV Midag'ın sahte bayrak altında yelken açtığının tespit edildiğini ileri sürdü.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

AB'den yeni yaptırım hazırlığı

Rusya'nın AB yaptırımlarını aşmak için kullandığı iddia edilen filoyu hedef almayı sürdüreceklerini belirten Kallas, "AB, Rusya’nın gölge filosunu hem denizde hem de diplomatik yollarla engellemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada yaptırımların kapsamının genişletileceği sinyali de verildi. Kallas,b ugün toplanacak olan AB Dışişleri Bakanlarının, Rusya'nın gölge filosunu destekleyen bankalar, alıcılar ve şirketleri de kapsayan yeni yaptırım listelerini onaylamasının beklendiğini kaydetti.

İrini Operasyonu ve Akdeniz'deki müdahaleler

Avrupa Birliği tarafından 2020 yılında Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek gerekçesiyle kurulan İrini Operasyonu, Akdeniz'de deniz yoluyla gerçekleştirilen sevkiyatları "denetleme ve önleme" misyonuyla faaliyet yürütüyor.

Görev süresi Mart 2029'a kadar uzatılan operasyon kapsamında görev yapan AB askeri unsurları, şüpheli gördükleri gemilere yönelik tek taraflı denetim ve müdahalelerde bulunuyor.

Operasyon, geçmişte de Rusya ile bağlantılı olduğu öne sürülen gemilere yönelik benzer müdahaleler gerçekleştirmişti.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.