AKP’nin Rusya’ya karşı son hamlesi ‘Ozon’ oldu: Ambargoyu fırsata çevirip 100 milyon dolar hedef koymuşlardı

“Rusya’nın Türkiye’deki Ticaret Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ozon Global’in 2 Ekim’de Türk satıcılar ve lojistik ortakları için İstanbul’da bir ödül etkinliği düzenlediği belirtildi. Açıklamaya göre ödüller, Rusya pazarında yüksek performans gösteren Türk satıcılara ve sınır ötesi teslimatları sağlayan lojistik ortaklarına verildi. Temsilciliğin paylaştığı verilere göre 2025 yılında yaklaşık bin Türk şirketi Ozon platformu üzerinden Rusya’ya ürün tedarik etti. Tedarik hacminin 70 milyon dolara ulaştığı ve bunun bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 artış anlamına geldiği bildirildi. Açıklamada, 2026 yılı için tedarik hedefinin 100 milyon dolar olduğu ifade edildi.”

Ekim ayındaki bu haberin ardından şimdi de Kasım ayından iki haber aktaralım:

“Rusya'nın Adıgey Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk şehrinde, e-ticaret şirketi Ozon'a ait lojistik merkezinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığı bildirildi.”

“Rus hükümeti, İHA ve füze saldırılarından etkilenen Ozon ile Wildberries üzerinden satış yapan işletmelere verilen desteklerin kapsamını genişletti.”

Ukrayna'nın saldırısı sonrası yanan Ozon tesisi



Wildberries'den sonra Rusya’nın en büyük e-ticaret sitesi olan Ozon, başta da aktardığımız üzere Türk patronların son dönemdeki gözdelerinden biri.

İş öyle bir noktaya geldi ki, hem Rusya’dan ödül alınıyor hem de çok iyi paralar kazanılıyor.

Bunun nedenlerinin başında Rusya’ya karşı Avrupa ve ABD merkezli olarak uygulanan ambargo geliyor.

Kelimenin tam anlamıyla bu krizi fırsata çeviren Türk patronlar, Rus e-ticaret sistemi üzerinden Çin’in ardından en büyük satış yapan ülkelerden biri haline geldi.

Hatta birçok batılı markanın Türkiye distribütörünün de Ozon üzerinden Rusya'ya satış yaptığı biliniyor.

2022’den bu yana sorunsuz şekilde ilerleyen bu kanal, yukarıda aktardığımız Ukrayna merkezli saldırılar ve Rusya’nın karşı hamlelerinin ardından potaya girmiş durumda.

Son dönemde Türkiye gümrüğünde Rusya'ya ihraç edilecek tüm paketlerin tek tek kontrol edildiği, içlerinde ABD menşeili veya ambargolu ürün olup olmadığının kontrol edildiği öğrenildi.

Normalde siparişler sevk edildiği gün Türkiye gümrüğünden geçerken, şimdi uzun süre ürünlerin gümrükte kaldığı öğrenildi.

Türk satıcılar için çok daha düşük, yüzde 5 komisyonla satış yapma olanağı sağladığı için de hızla büyüyen bu kanalın önümüzdeki süreçte çalışmaya devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor ancak satışların bu uzun bekleme süreleri nedeniyle düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

soL Haber, AKP iktidarının dış politikada izlediği çizginin yansıması olan konulara dair hiçbir yerde olmayan haberleri gündeme taşımaya devam ediyor. soL'un bu haberlerine destek olmak isteyen okurlarımızı abone olmaya davet ediyoruz.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

