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Üç işçi yaşamını yitirmişti: Zonguldak’taki madenin işletme müdürü tutuklandı

Zonguldak’ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin tutuklananların sayısı 4’e yükseldi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 25.10.2026 , 23:16

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin gözaltına alınan firari işletme müdürü tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari işletme müdürü M.K. Ankara'da yakalandı.

Başsavcılığa Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren M.K., tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

M.K. Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Gelik beldesinde önceki gün ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlamada 3 işçi yaşamını yitirmiş, 5 işçi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından işletme sahibi M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. gözaltına alınmıştı.

"Bilinçli taksirle öldürme" ve "yaralama" suçlarından tutuklanma talebiyle Zonguldak Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 3 kişi tutuklanmıştı.

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