COP31 sınavı: Cengiz'in ortağı olduğu zirveyle aynı gün Cengiz'in 60 bin ağaca mal olacak madeni için karar verilecek

Antalya’nın Akseki ilçesindeki Gidengelmez Dağı’nda açılması planlanan boksit madeni için yaklaşık 60 bin ağaç kesilecek. Cengiz Holding’e bağlı Seydişehir Eti Alüminyum tesisleri için hammadde temin edilmesi amacıyla büyük kısmı orman arazisi olan bölgede 792 hektarlık maden ruhsatı verilmişti. Toplam 461 hektarlık işletme izni verilen maden projesinin kapasite artışı için yürütülen ÇED sürecinde 21 Mayıs 2026’da Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde İDK toplantısı yapılmış, bölge halkı ise projenin getireceği riskleri içeren bir raporla bakanlığa itirazlarına bildirmişti.

Maden uğruna 60 bin ağaca kıyılacak

Projeyle ilgili hazırlanan ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, maden işletme sahası içerisinde 59 bin 658 ağaç bulunuyor. Ağırlığı karaçam ve kızılçam olmak üzere ardıç, sedir ve meşe gibi ağaç türleri bulunuyor. Maki topluluğu içerisinde yer alan sert yapraklı ağaç türlerinin listede yer almadığı proje dosyasına göre boksit cevheri çıkarmak için orman arazisinde yaklaşık 400 bin ton bitkisel toprak sıyrılacak.

Projeyle ilgili ÇED raporunda, madencilik faaliyeti sonrası bölgenin orman dokusunun mevcuttakinden daha iyi duruma geleceği iddia edilirken alanda mevcut durumla henüz faaliyet başlamadı. Projenin detaylarına bakıldığında ise yılda 33,8 milyon ton malzeme çıkarılmasının planlandığı görülüyor. Ancak çıkarılan bu malzemenin 32,5 tonluk kısmının pasa adı verilen atık olarak ayrılacağı belirtiliyor.

COP31'in açılış günü karar verilecek

Bölgenin doğal ekosistemleri açısından taşıdığı önemin yanı sıra, aynı zamanda yöre halkının sosyo-kültürel hafızasının da önemli bir parçası olan Gidengelmez Dağları’nın maden yıkımı ile karşı karşıya kaldığı projede karar, 9 Kasım 2026 tarihinde verilecek. Bu tarih, aynı zamanda Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da yapılacak olan COP31 İklim Zirvesi'nin açılış günü. Dünyanın 190 ülkesinden katılım beklenen ve iklim krizinin etkileri ile bunu önlemeye yönelik projelerin tartışılacağı, iklim finansmanının konuşulacağı organizasyonun uygulama ortağı Cengiz Holding oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 9 Kasım'da Antalya EXPO alanında 35 bin metrekarelik alanda COP31'i açmaya hazırlanırken, aynı bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü ise, aynı gün Ankara'da Cengiz Holding'in maden projesini görüşecek. Bakanlığın E-ÇED sisteminden yapılan 6 Kasım 2026 tarihli duyuruda, Antalya Akseki'deki Gidengelmez Dağları'nda yaklaşık 60 bin ağacın kesileceği Cengiz Holding’e ait boksit madeni kapasite artışı için 9 Kasım 2026 tarihinde İDK toplantısı yapılacağı belirtiliyor.

Küresel iklim konferansının açılış günü, organizasyonun uygulama ortağı olan Cengiz Holding’in maden projesinin karara bağlanacak olması, bakanlığın söylem ve eylemleri arasındaki çelişkiyi de ortaya koyuyor. COP31’in destekçileri arasında Cengiz Holding dışında Limak, IC, Rönesans, Sinpaş gibi şirketler yer alıyor. Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş 2 hafta önce "COP31 fırsat, doğayla uyumlu üretim" diye açıklama yaptı.

COP31'de Cengiz'e 'iklim dostu' etiketi

COP31'de fosil yakıtlardan çıkış, ormansızlaşmayı durdurma ve biyoçeşitliliği koruma gibi konular konuşulacak. Aynı gün, aynı ilin dağlarındaki yaban hayatı sahasında 60 bin ağaç için bakanlıkta değerlendirme toplantısı yapılacak. Proje sahibi şirket ise, zirvede "iklim dostu" olarak tanıtılacak. İklim zirvesinin açılış gününde maden projesi için olumlu karar çıkması durumunda, organizasyonun amacıyla çelişen bir tabloyla karşı karşıya kalınacak.

COP31’in açılışına sayılı günler kala ortaya çıkan bu tablo bir kez daha “yeşil aklama” tartışmalarını gündeme getirdi. Çevre platformlarının orman kayıplarına neden olan şirketlerin iklim zirvesine sponsor yapılmasına yönelik tepkileri de sürüyor.

EGEÇEP: Kabul edilemez!

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Cengiz Holding’in COP31’in uygulama ortağı olarak ilan edilmesini eleştirdi. Platformun açıklamasında, ayrıca Akbelen’in sorumluları Limak Holding, IC Holding, Rönesans Holding ve Sinpaş Holding'in "iklim destekçisi" olarak organizasyonun bir parçası haline getirilmesinin “yeşil aklama” olduğu belirtilerek, “Ormanların yok edilmesine, kömür madenciliğinin genişletilmesine, su havzalarının ve doğal yaşam alanlarının tahribine neden olan ya da bu sonuçları doğuran projeleri yürüten şirketlerin, iklim krizine çözüm üretmeyi amaçlayan uluslararası bir konferansta destekçi olarak sunulması kabul edilemez” denildi.

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