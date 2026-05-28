Tutuklanan Güzelbahçe Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/70858 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kanununa Muhalefet, Kıyı Kanununa Muhalefet, İmar Kirliliğine Neden Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından hakkında soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Güzelbahçe Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi.

CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı alınanlar arasında şirket yetkilisi sıfatıyla Günay'ın eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar da var. Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

Ardından Günay ve Bayraktar hakkında tutuklama kararı verildi. Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve belediye meclis üyesi Sezgin Kuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurtdışında oldukları belirlendi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin imara aykırı yapılara göz yumdukları ve maddi kazanç sağladıkları iddia edildi. Ayrıca Günay'ın belediyelerin mal varlıklarından usulsüz harcamalar yaparak 3,5 milyon liralık kamu zararına yol açtığı öne sürüldü.

İktidara yakın Sabah gazetesinin tanık ifadesine dayandırdığı haberinde, sahte fotoğraflarla bakanlık sisteminden onay alındığı, imara aykırı yapıların koruma güvencesiyle büyütüldüğünü ve bazı şirketlerin seçim dönemlerinde belediyeyle yakın ilişki kurduğu anlatıldı. İfadede ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın da ismi geçirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den soruşturmaya sert tepki göstererek, "Operasyon siyasidir" dedi.