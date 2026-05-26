CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mustafa Günay dahil 5 gözaltı

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından ilk belediye operasyonu da geldi.

CHP'li İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonundaki operasyonda Mustafa Günay ile 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. 2 kişininse yurtdışında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin belediye binasındaki aramaları devam ediyor.

Gözaltı kararı verilen isimler belli oldu: Eski Güzelbahçe Belediye Başkanı da gözaltında, 2 kişi yurtdışında

ANKA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan isimlerin Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü, MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ile Zabıta Memuru Sezgin Kuş olduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ile MİRYA Grup Yetkilisi Şamil Göçtü’nün yurtdışında olduğu belirlendi.

Fotoğraf: ANKA

Savcılıktan açıklama: 'İmara aykırı yapı yapılmasını sağlama, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelleme'

Ege'deSonSöz'ün haberine göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyon ile ilgili detaylı açıklama yaptı. Açıklamada şunlara yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

- Güzelbahçe Belediye Başkanı, eski belediye başkanı ile imar müdürü, eski zabıta müdürü, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili/Encümen Üyesi, İlgili Encümen üyesinin eşi, Belediye Başkanının eşi hakkında yukarıda belirtilen suçları icra ettiğinin tespiti ve değerlendirilmesi ile soruşturmaya başlanılmıştır.

- Şüphelilerin organize olarak hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağlama, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelleme, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettiği tespit edilmiştir.

- İmara aykırı yapılması konusunda müteahhitleri aracı şirket ve muameleciler vasıtası ile malvarlıklarını arttırdığı öğrenilmiştir.

'Belediye Başkanının eşinin yetkilisi olduğu şirketin rüşvet para akışını sağladığı tespit edildi'

- Mevcut suç şebekesinin 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin tespitler mevcuttur. Şüphelilerin suça müzahir eylemlerinin geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma Raporları, uzman bilirkişi raporları ile delillendirilmiştir.

- Rüşvet alındığı hususunda dekont, mağdur ve tanık beyanı bulunmaktadır.

- Belediye Başkanının eşinin yetkilisi olduğu şirketin; rüşvet para akışını sağladığı tespit edilmiştir.

- Yine şüpheli Belediye Encümeni ile eşinin şirketi aracılığı ile rüşvetin alınmasına yönelik görüşmeler yapıldığı alınan beyanlardan anlaşılmıştır.

Günay’ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı olduğuna vurgu yapıldı: 'Belediyelerin mal varlıklarından 3,5 milyonluk kamusal zarar'

- Şüpheli Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın Yarımada Belediyeler Birliği Başkanı da olduğu tespit edilmiştir. Yine Belediyeler Birliği aracılığı ile belediyelerin mal varlıklarından 3,5 milyon TL miktarında kamusal zarara sebebiyet verecek şekilde usulsüz harcama yaptığının bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

'İşyeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemi yapılıyor'

- Belirlenen tespitler ile şüpheliler hakkında 26 Mayıs 2026 günü saat 05.30-15:00 saatleri arasında ikametleri, işyerleri, araçları üzerinde arama ve el koyma kararı alınmış olup arama el koyma işlemi yapılmıştır."

Özgür Özel: Sabahın köründe belediye başkanı gözaltına alıyorsanız, işlem siyasi operasyondur

Ege'deSonSöz'ün haberine göre, Özel, "Sabahın köründe belediye başkanı gözaltına alıyorsanız, işlem siyasi operasyondur" dedi.

Özel, “Jandarmada ifadesi alınıyor, hızla savcılığa çıkartılmasını bekliyoruz. Bir belediye başkanına sorulacak sorunun türü, alınacak cevabın yeri bellidir, yapılacak işlem bellidir. Sabahın köründe belediye başkanı gözaltına alıyorsanız, işlem siyasi operasyondur. Melih Gökçek’in dünya kadar yaptığı yolsuzluk, partisinin tüm kurucuları ve kademeleri tarafından kabul ediliyorken bir gün gözaltına alınmamışsa, siz kimi gözaltına alıyorsanız, siyasi operasyondur. Müfettişler bakar, sorulacak soruları sorar, savunma alır, gerekiyorsa soruşturma açar ama hizmet devam eder. Sen belediye başkanını sabah alıyorsan önce hizmeti durdurayım” şeklinde konuştu.

Günay'ın son paylaşımı Özel'in İzmir mitingi

Mustafa Günay'ın son paylaşımı Özgür Özel'in İzmir mitingiydi.

Özel’in bugün İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge valiliğin izin vermediği belirtilirken, CHP yönetiminin valilik kararına itiraz ettiği öğrenilmişti.

Günay bu haberlerin ardından yaptığı paylaşımda "Demokrasimize ve halkın iradesine sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz" diyerek, saat 12.00'ye çağrı yaptı.