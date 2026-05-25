Özgür Özel’in İzmir mitingi öncesi kriz: Valilikten Cumhuriyet Meydanı'na engel

Özgür Özel “mutlak butlan” kararına karşı ilk mitingi İzmir’de yapacak.

Yarın saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitingde CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönmesini protesto edecek.

Ege'de SonSöz’ün haberine göre İzmir Valiliği, Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenmesine izin vermedi ve alternatif olarak Gündoğdu Meydanı’nı önerdiği, CHP yönetiminin ise bu karara itiraz ettiği ileri sürüldü.

Özel’in, “Ben Cumhuriyet Meydanı’ndan İzmirlilere sesleneceğim” dediği aktarıldı.