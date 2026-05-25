  • soltv-logosoltv-light-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • soltv-logosoltv-dark-logo
  • gelenek-logo

Home

soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

ABONE OL

Yükleniyor...

Özgür Özel’in İzmir mitingi öncesi kriz: Valilikten Cumhuriyet Meydanı'na engel

“Mutlak butlan” kararına karşı Özgür Özel’in yarın İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda yapacağı mitinge valiliğin izin vermediği belirtilirken, CHP yönetiminin valilik kararına itiraz ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 25.05.2026 , 22:15

Özgür Özel “mutlak butlan” kararına karşı ilk mitingi İzmir’de yapacak.

Yarın saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak mitingde CHP’liler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “mutlak butlan” kararıyla genel başkanlığa dönmesini protesto edecek.

Ege'de SonSöz’ün haberine göre İzmir Valiliği, Özel’in Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslenmesine izin vermedi ve alternatif olarak Gündoğdu Meydanı’nı önerdiği, CHP yönetiminin ise bu karara itiraz ettiği ileri sürüldü. 

Özel’in, “Ben Cumhuriyet Meydanı’ndan İzmirlilere sesleneceğim” dediği aktarıldı.

İLGİLİ HABER

Özgür Özel: Baskın seçim olursa adayımızı gösterir, yüzde 60’la seçiliriz

Haber Merkezi

soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.