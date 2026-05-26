CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay tutuklandı

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İzmir'de rüşvet ve imar yolsuzluğu suçlamalarıyla sabah saatlerinde gözaltına alınan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar hakkında tutuklama kararı verildi.

Belediye Başkanı'nın eşi Nermin Günay, önceki dönem belediye başkanı Özdem Mustafa İnce ve belediye meclis üyesi Sezgin Kuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan belediye meclis üyesi Gizem Göçtü ile inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü'nün ise yurt dışında oldukları belirlendi.

Savcılık 'kamu zararı' var dedi, tanık ise Ağbaba'ya bağladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu isimlerin imara aykırı yapılara göz yumdukları ve maddi kazanç sağladıkları iddia edildi.

Ayrıca Günay'ın belediyelerin mal varlıklarından usulsüz harcamalar yaparak 3,5 milyon liralık kamu zararına yol açtığı öne sürüldü.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığı ifadelerinde sahte fotoğraflarla bakanlık sisteminden onay alındığı, imara aykırı yapıların koruma güvencesiyle büyütüldüğünü ve bazı şirketlerin seçim dönemlerinde belediyeyle yakın ilişki kurduğu anlatıldı. İfadede ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya ilişkin de rüşvet iddiasında bulunuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den soruşturmaya sert tepki göstererek, "Operasyon siyasidir" dedi.