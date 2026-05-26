Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon: 'Rüşvet karşılığı lüks araç' iddiası ve Veli Ağbaba detayı

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CHP'li İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay belediye operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Günay'la birlikte eski belediye başkanının da aralarında olduğu dört kişi daha gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili Sabah gazetesi tanık ifadelerinin bir bölümünü servis etti.

Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada alınan tanık ifadeleri, Güzelbahçe'deki imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin detaylar paylaştı.

Soruşturma dosyasına giren ifadede tanık S.K'nin 2022-2025 yılları arasında Sinan Karahan isimli şahsın yanında inşaat takip ve gayrimenkul işleriyle ilgilendiğini belirterek, belediye içerisindeki bazı isimler ve bağlantılı kişiler aracılığıyla imara aykırı yapılaşmaların organize edildiğini öne sürdü.

Tanık S.K., soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaat firması grup yetkilisi Şamil Göçtü'nün kendileriyle bağlantıya geçtiğini, "işlerin hızlı ve kolay çözüleceği" yönünde güvence verdiğini anlatarak, bu güvence sonrası imar üst sınırının aşılması suretiyle yapıların büyütüldüğünü savundu.

'CİMER şikayeti gelince başkanla görüştük'

Tanık S.K.'nin ifadesine göre, imara aykırı yapılaşma sonrası CİMER'e yapılan şikayet üzerine idari ve adli işlem başlatıldı. Bunun ardından Şamil Göçtü aracılığıyla belediyede görüşme gerçekleştirildiğini anlatan S.K., belediye yönetiminin "şikayet nedeniyle işlem yapmak zorunda olduklarını ancak yardımların sürmesi halinde minimum ceza uygulanacağını" söylediğini beyan etti. S.K., bu süreçlerin tamamını birebir bildiğini ve olayların içinde bulunduğunu iddia etti.

Tanık S.K.'nin anlattığına göre, "muameleci" olarak adlandırılan çantacı aracılar, müteahhitlerden dosyaları alıp belediyedeki ilgili isimlere ulaştırıyordu. S.K., "belediyeden ya da bağlantılı şirketlerden talep edilen paraların bu aracılar üzerinden toplandığını, daha sonra ilgili kişilere teslim edildiğini" söyledi.

'Yapı ruhsat süreçlerinde sahte fotoğraf kullanıldı' iddiası

Yapı ruhsat süreçlerinde "sahte fotoğraf" kullanıldığını söyleyen S.K.'nin anlatımına göre "süreçte önce projeler mevzuata uygunmuş gibi gösteriliyor, ardından daha önce yapılmış başka yapılara ait fotoğraflar yeni projeye aitmiş gibi sisteme yükleniyor"du.

Bu şekilde bakanlık onayı alındığını belirten S.K., belediyenin de bu onay numaraları üzerinden yapı kullanma izinlerini verdiğini savundu. Tanık S.K., sonrasında yapıların yeniden sökülüp büyütüldüğünü, böylece imara aykırı kullanım alanlarının oluşturulduğunu ileri sürdü.

'Rüşvet karşılığı lüks araç'

Tanık ifadesinde bazı şirketler ve müteahhitlerle ilgili "rüşvet" iddiaları da yer aldı.

S.K. bir firma ile bağlantılı bir kişinin Belediye Başkanı'na "Mercedes" marka araç verdiğini söyledi. S.K., bu aracın, başkana "imara aykırı büyük yapılaşmalara göz yumulması karşılığında" verildiğini iddia etti.

Veli Ağbaba detayı

Tanık S.K.'nin ifadesinde Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın adı da geçti.

S.K., "rüşvet ilişkileri" konusunda Veli Ağbaba'nın doğrudan para aldığına dair somut bir bilgileri olmadığını ancak Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Veli Ağbaba'nın birbirlerini desteklediklerini söyledi.