Türkiye'de sel felaketi: 4 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye yağışlar sonucunda sele teslim olurken, yağış mevsimi öncesinde gerekli önlemlerin alınmaması dikkat çekti. Resmi açıklamalara göre, ülke çapında yağış ve sel nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.

Ankara: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur sebebiyle meydana gelen selde de arabasıyla birlikte suya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Yurttaşın, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit olduğu açıklandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Pazar akşamı meydana gelen selde bir kişi işyerinde elektrik akımına kapılarak, bir kişi de selden kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Teberik köyünde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Akyurt'ta sel nedeniyle 21 yaşındaki Muhammet Şahin işyerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İlçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Şiddetli yağış, özellikle Çankaya, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde etkili oldu. Birçok noktada su birikintileri oluştu, Çankaya Dikmen bölgesinde bazı yollar kısa sürede göle döndü. Yağış şehir içi ulaşımı da aksattı. Bazı sokak ve caddelerde rüzgarın da etkisiyle devrilen ağaçlar trafiği tamamen durdururken sürücüler, yoğun yağışta araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Ankara: Eğitime bir günlük ara

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" diyerek ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Karaman: Selde kaybolan yurttaşın yaşamını yitirdiği açıklandı

Karaman Erenkavak köyünde yoğun yağış sonrasında selde kaybolan vatandaşımız Şehribani Canıver'ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, “Bir vatandaşımız dere kenarındayken şiddetli yağışın ardından oluşan sele kapıldı. Olayın ardından kurtarma ekiplerimiz hızla bölgeye gelerek arama-kurtarma çalışması başlattı. Ancak maalesef vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı” dedi.

Sivas: Gemerek'te hayat durdu, okullar tatil edildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime iki gün ara verildi. Gemerek’te yaşanan sel felaketiyle birçok evin, ahırın ve tarım arazilerinin hasar gördüğünü açıklanırken, can kaybı olmadığı söylendi. Bölgede hayatın durduğu, büyük çapta maddi zarar olduğu açıklandı.

Meteoroloji: Yağışlar bugün de devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi günü ülkenin büyük bölümünde görülecek sağanak yağışlar için uyarıda bulunarak, yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.06.2022 Pazartesi günü ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı da yaptı. Açıklamada, "Rüzgarın 13.06.2022 Pazartesi günü Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (Van'ın güney ve doğusu, Şırnak ve Hakkari) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji, Hatay'da da Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıkladı.

TKP Ankara İl Örgütü'nden açıklama

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü bugün yaptığı açıklamada, "Ankara’yı kim yönetiyor?" diyerek, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 yurttaşın kaybolduğu sel olayları hakkında açıklama yaptı.

TKP Ankara İl Örgütü, halkçı belediyecilik anlayışının olmaması, yerel yönetimlerin hataları sebebiyle böyle bir felaketin yaşandığını vurguladı. TKP, sel felaketinin sebebinin, "Ankara’da iki gündür yaşanan sel felaketinin tek sebebi budur: Kentimiz yıllardır patronlar ve onların temsilcileri tarafından yönetilmektedir." olduğunu açıkladı.