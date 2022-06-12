Ankara'da yoğun yağış nedeniyle eğitime bir gün ara

Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin "Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Dün 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi hâlâ kayıp

Dün Ankara’da yaşanan sel felaketi sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu. Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bugün de Ankara'nın Akyurt ilçesinde sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özuluş yaşananları anlattı. Özuluş, “Akyurt pazar yerinde su basmasından dolayı Ankara İtfaiyesi dalgıç ekibi 10 vatandaşı sağ salim botla çıkararak kıyıya ulaştırdı. Şu ana kadar ölü ve yaralı vatandaşımız yoktur” dedi.

Vali Şahin: Akyurt'ta bir kişi elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybetti

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, sel ve su baskını yaşanan Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.