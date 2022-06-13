Ankara'da selin yıktığı duvarın altında kalan otomobil kağıda döndü

Ankara’da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucunda duvarın altında kalan bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı. (İHA)