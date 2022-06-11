Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar sürecek.

Su taşkını ve sel uyarısı da yapılırken, Marmara Bölgesi genelinde İstanbul dahil olmak üzere yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra ise Orta Karadeniz’in iç kesimleri, (Çorum, Amasya, Tokat), Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu (Erzurum, Kars, Ardahan), Niğde ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışının kentlerde olumsuzluklara sebep olabileceği belirtiliyor.