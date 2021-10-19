Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), devlette kadrolaştığına ilişkin belgeleri kamuoyuna duyuranlara karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Turgay Develi
TÜGVA: Savcılığa suç duyurularında bulunuyoruz
TÜGVA, karıştığı usülsüzlüklere ilişkin belgeleri yayınlayanlara kaşı suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Haber Merkezi
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), devlette kadrolaştığına ilişkin belgeleri kamuoyuna duyuranlara karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: