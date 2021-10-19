TÜGVA: Savcılığa suç duyurularında bulunuyoruz

TÜGVA, karıştığı usülsüzlüklere ilişkin belgeleri yayınlayanlara kaşı suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Haber Merkezi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), devlette kadrolaştığına ilişkin belgeleri kamuoyuna duyuranlara karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

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