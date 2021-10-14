Eski TÜGVA yöneticisi: Ortaya çıkan belgeler buzdağının yüzde 1'i

TÜGVA'nın eski yöneticisi Gelecek Partili Tamer Özsoy, TELE1 canlı yayınında ortaya çıkan belgelerle ilgili konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin savcılarına sesleniyorum, ilk başta beni sonra tüm sorumluları yargılayın" diyen Özsoy, "Bu konunun üzerine gidilmesi lazım. TÜGVA’da bir sistem vardı. Bu sisteme üyeler kaydediliyordu. TÜGVA istediği kişinin bilgilerini alıyordu. Bir kayıt tutuluyor" ifadesini kullandı.

Ortaya çıkan belgelere dair açıklamada bulunan Özsoy, "Buzdağının yüzde 1'i. Bence TÜGVA'ya tahsis edilen binaların neden tahsis edildiğinin araştırılması lazım. Buna kimler vesile oldu. Bunların araştırılması lazım. Devamı çıktığında ‘Bu da mı olmuş’ diyeceğiz. Belgeler ortadan kaldırılabilir. Bundan sonrası gazetecilere düşüyor, büyük pay Türk adaletine düşüyor. Bu konu kapatılacak bir konu değil" ifadesini kullandı.