Eski TÜGVA çalışanından itiraf: Hepsi doğru

Gelecek Partisi Van İpekyolu İlçesi Kurucu Başkanı Tamer Özsoy, TÜGVA'da bir dönem yöneticilik de yaptığını söyleyerek iki gündür sosyal medya üzerinden paylaşılan TÜGVA belgelerinin doğru olduğu itirafında bulundu.

Özsoy, Halk TV'den İsmail Saymaz'ı etiketleyerek "Geçmişte Tügva da yöneticilik yapmış biri olarak söylüyorum ne yazıkki hepsi doğru. Vatan millet Sakarya diyerek neler yapılıyor neler. Bu daha bir kısmı. Genel merkez de kurulan şirketten haberiniz var mı?" diye sordu.

TÜGVA'nın devletin neredeyse tüm kurumlarına listeler üzerinden isim yerleştirdiğini gösteren belgeler sonrası kurum "yalanlamada" bulunmuştu.

Öte yandan söz konusu paylaşımı yapan Özsoy, 2018 Haziran ayında TÜGVA Van İl Temsilciliğine getirilmişti.