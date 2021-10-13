'AKP içinden aldığım bilgiye göre TÜGVA listeleri doğru'

AKP'nin gençlik içindeki operasyon vakıflarından TÜGVA'nın referans olduğu kişilerin ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yerleştirildiğine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşılan belgelere dair TÜGVA'dan yalanlama gelmişti.

Eski bir TÜGVA çalışanının Metin Cihan'a ilettiği belirtilen söz konusu belgeler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Halk TV'den İsmail Saymaz "Benim AK Parti içinden de TÜGVA'ya yakın olduğunu bildiğim noktalardan aldığım bilgi bu listelerin doğru olduğu yönünde" açıklamasında bulundu.

TÜGVA dün yaptığı açıklamada belgelerin "sahte olduğunu" öne sürmüştü.