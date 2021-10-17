TÜGVA cami içinde basın açıklaması yaptı

Devlette kadrolaştığı haberlerinin ardından TÜGVA üyeleri bugün 81 ilde sabah namazında camilere gidip açıklamalar yaptı. Hakkari'de TÜGVA basın açıklamasını cami içinde yaptı.

Haber Merkezi

Devlette kadrolaştığı haberlerinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri bugün birçok ilde vakıf hakkındaki haberlere karşı eylem düzenledi.

Üyelerini bugün 81 ilde sabah namazı için camilere çağıran TÜGVA'nın Hakkari Temsilciliği tarafından düzenlenen eylemde basın açıklaması camide yapıldı.

TÜGVA Hakkari Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından camide yapılan basın açıklamasının fotoğrafları paylaşıldı.

Hesaptan yapılan paylaşımda “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa…” ifadelerine yer verildi.

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