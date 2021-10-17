TÜGVA cami içinde basın açıklaması yaptı

Devlette kadrolaştığı haberlerinin ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri bugün birçok ilde vakıf hakkındaki haberlere karşı eylem düzenledi.

Üyelerini bugün 81 ilde sabah namazı için camilere çağıran TÜGVA'nın Hakkari Temsilciliği tarafından düzenlenen eylemde basın açıklaması camide yapıldı.

TÜGVA Hakkari Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından camide yapılan basın açıklamasının fotoğrafları paylaşıldı.

Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz.

Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz;



Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun,

Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.



Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa,

Denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa..#HakikatKazanacak pic.twitter.com/0RifbD9UZe — TÜGVA Hakkari (@tugvahakkari) October 17, 2021

Hesaptan yapılan paylaşımda “Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz; Düşer mi tek taşı sandın harim-i namusun, meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denizler ordu bulutlar donanma yağdırsa…” ifadelerine yer verildi.