TÜGVA reddetmişti: Kına gecesinin ev sahibi AKP'li yönetici çıktı

Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından 2018 yılında aylık 2 bin 500 TL'ye kiralanan Büyükada İskelesi'nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye geçmiş ancak tahliye işlemleri için binaya gelen İBB ekipleri polisler tarafından engellenmişti. İskelenin üst katının vakfın amaçlarının dışında kullanıldığı kına, düğün gibi organizasyonlar yapıldığı ortaya çıkmıştı.

TÜGVA ise durumu reddetmiş, "Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur. Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşma da söz konusu değildir" açıklaması yapmıştı.

'Adam mı öldürdük?'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, tartışma yaratan kına gecesinin 12 Ağustos 2021 günü düzenlendiği ve AKP Adalar İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şahan'ın kızı için yapıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahan, "Adam mı öldürdük, terör saldırısı mı yaptık? Ne yaptık orada yani? Kızımın fotoğraflarını izinsiz kullandınız. Oraya bir kuruş para dahi vermedik. TÜGVA'dan önce de bu işler orada yapılıyordu, TÜGVA'dan sonra da 2-3 kere yapıldı. Bir kuruş para alınmadan yapıldı. Bütün Adalılar bunu biliyor" dedi.

Şahan CHP'nin gündem değiştirmek için "tahliye krizi yarattığını" savundu. Şahan "Kızımı yuvarlak içine almış işaretlemişsiniz. Bu yüzden her gün birilerinden tehdit alıyorum. Arkamızdan laf ediyorlar. ‘Siz kimsiniz orada bunu yapıyorsunuz, ne aşağılık insanlarsınız' diye tehdit ediliyoruz" diye konuştu.

'Adalar'da düğün yapacak yer yok'

Şahan “Kına gecesi organizasyonunu yapan şirket, kızımın çocukluk arkadaşı. Kızıma hediye olsun diye gelip yaptı o da ücret almadı” dedi. Yapılan haberlerin yalan olduğunu savunan Şahan “Resim gerçek ama altında yazılanların hepsi yalan. Orada CHP'lisi de HDP'lisi de MHP'lisi geldi sünnet, düğün, kına yaptı. Hepsi ücretsizdi. Adalar'da düğün salonu, kültür merkezi yok. Adalar'da düğün yapacak yer yok. Keyfimizden mi orada yaptık? Buradan karşıya Adalıları nasıl taşıyacağım? Belediye tesis yapsın” diye konuştu. Şahan, kına gecesini orada düzenlemek için TÜGVA'dan izin almak için 20 gün uğraştığını da söyledi.

'TÜGVA geldiğinden beri orası AKP üssü gibi kullanılıyor'

İskelenin üst katında 22 Ağustos 2021 günü de Adalar Belediyesi'nin engelli personeli Saim Şelik ile Semra Kalender'in düğünü gerçekleştirildi. Düğünde fotoğrafları çıkan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat şöyle konuştu:

"Düğünü olan Saim Şelik, her Ada vatandaşını davet ettiği gibi bizi de davet etti. Gittim, takı taktım ve çıktım. Düğün konusunda arkadaşımıza AKP'li meclis üyesi yardımcı olmuş. Bir komşunuz sizi davet ettiğinde gidersiniz, durum bundan ibaret. TÜGVA geldiğinden beri orası AKP üssü gibi kullanılıyor. Bizim oraya girmemiz, kullanmamız söz konusu bile olamaz. Adalılar evlendiğinde kınası olduğunda gidiyoruz. AKP'lilerin kontrolünde orası. Ben TÜGVA'yı orada hiç görmedim."

Akpolat, iskelenin üst katında son 2-3 haftadır İBB'nin çalışmalarına başladığını anlatarak “İBB tabelaları asıldı. Boya badana yapılacaktı, 29 Ekim'e hazırlanıyordu. O gün 2 TÜGVA'lı genç polisle gelip girdi. İşgal varmış gibi bir hava yarattılar ama polisle gelip onlar girdi” diye konuştu.