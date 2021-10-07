Operasyon vakfı: Dünden bugüne Bilal Erdoğan'ın TÜGVA'sı

“Zorbalaşan sistemlere ve kötülüklere karşı durarak, erdemli bir toplumun oluşumu için sosyal dayanışmaya katkı sunan iyiliklerin peşinde olmak” ve “İnsanın varlık düzeniyle ahenk içinde olarak, vicdanının sesiyle yaşayan ve dünyayı erdemli bir yaklaşımla okuyan bir ahlak sahibi olmak.”

Son günlerin bir numaralı tartışma başlıklarından biri haline gelen TÜGVA, uzun adıyla “Türkiye Gençlik Vakfı” kendi misyonunu yukarıdaki gibi açıklıyor.

Peki, vakfın gerçek amacı, misyonu yukarıdakiler mi?

Önce belediyeye ait ada iskelesindeki binayı 10 yıllığına kiralayıp, üstelik onbinlerce liralık kira ücreti yerine sadece iki bin 500 lira ödeyip, ardından da bu binayı “kına” organizasyonlarına dahi kiralayıp cebini doldurduğu ortaya çıkan bir vakıf için yukarıdaki “misyon” bile hayli fazla görünüyor. Üstelik olay bunla da sınırlı kalmıyor, “zorbalaşan sistemlere karşı iyiliklerin peşinde” olduğunu söyleyen vakıf, binanın amacı dışında kullanıldığına ilişkin mahkeme kararına rağmen binayı tahliye etmiyor, binanın tahliye işlemini yapması gereken polis de tahliyeyi isteyenlere karşı TÜGVA’yı koruyor. Her şey bir yana Erdoğan ailesinin himayesindeki bir vakıf için "zorbalaşan sistemlere karşı olmak" gibi laflar çok iddialı görünüyor...

Bu olay bir süre daha ülke gündeminde yer tutacağa benzerken, TÜGVA’nın asıl misyonuna biraz daha yakından bakmakta yarar var.

AKP’nin gençlik operasyonu merkezi

2014 yılında, yani AKP-Cemaat kavgasının büyüdüğü bir dönemde kurulan TÜGVA’nın asıl amacının AKP’nin gençlik içinde örgütlenmesi olduğu anlaşılıyor. Cemaat’in bu alandaki etkisini kırmak, AKP merkezli bir hamle yapmak için görevlendirilen yapılardan biri olan Vakıf tüm devlet olanaklarını önüne serilmiş olarak buldu. AKP'li belediyelerin tüm imkanlarının da vakfın hizmetine koşulduğu, onlarca kamu binasının TÜGVA'ya teslim edildiği biliniyor.

Belediyelerden ücretsiz bina tahsisleri alan, harcamaları bakanlıklar, belediyeler tarafından karşılanan, sadece AKP döneminde İBB'den aldığı para 74,3 milyon lira olan, MEB aracılığıyla tüm okullarda etkinlikler yapan, sürekli olarak öğrencilerle buluşmalarına olanak sağlanan, adı sürekli torpil atamalarıyla anılan Vakıf, bunun yanına bir de ülke geneline yayılan ve yine devlet olanaklarıyla kurulan yurtları ve kıraathaneleriyle biliniyor.

“TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi” sıfatıyla söz konusu vakfın birçok organizasyonuna katılan ve vakfın “gölge başkanı” olarak bilinen Bilal Erdoğan, vakfın misyonunu da en açık ifade eden isim konumunda.

“Vakfımızın temel motivasyonu, istikameti de, gençlerimizin değerlerimizle donanarak ve kuşanarak yetişmesini sağlamak” diyen Bilal Erdoğan, babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi “kindar ve dindar bir nesil” için TÜGVA’yı önemli bir araç olarak kullanıyor.

Vakfın 2018’deki bir buluşmasına katılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin tamamında gerçekleştirilen faaliyetlerle çeyrek milyon gencimize ulaşılmış olması elbette önemlidir ama ülkemizde yaklaşık 11 milyon ortaokul ve lise öğrencisi, 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi, bir o kadar da çalışan gencimiz olduğunu düşündüğümüzde yapılacak daha çok iş olduğunu görüyoruz” diyerek vakfın vites yükseltmesini istemiş, bu açıklama sonrası vakfa ayrılan kaynaklar artmıştı.

Belediyeler gidince yurt sayısı azaldı ama…

Son dönemde öğrencilerin barınma sorunu büyük tartışma konusu olurken, öğrencilere yeterli KYK yurdu imkanı tanımayan AKP iktidarı, binlerce üniversiteliyi kendi vakıflarının yurtlarına yerleştirip öğrencileri adeta kuşatma altına alıyor.

TÜGVA da bu kurumlardan birisi.

Geçtiğimiz yıllarda yurt sayısı 58’e kadar çıkan vakıf, belediyeler kaybedilince kendilerine tahsis edilen bazı binalardan mahrum kaldı. Şimdi 30 ilde, 38 yurtla faaliyet gösteren vakıf, buraların finansmanını büyük oranda devletin olanaklarını kullanarak, belediyelerin bütçesinden sağlıyor. Halkın parasıyla gençleri kendi gençlik projelerinin merkezi yaptıkları yurtlara sokan TÜGVA, yurtları dışında ülkenin dört bir yanına yaydıkları “temsilcilikleri” ve isim babasının Erdoğan olduğu "TÜGVA kıraathaneleriyle” de gençliğe yönelik kuşatmasını genişletiyor.

Cemaat modeli: Hanım sorumlularımız

TÜGVA’nın resmi sitesinde yer alan “ekibimiz” bölümündeki iş bölümü, akıllara Gülen Cemaati’nin “ablalarını” getiriyor. Vakfın yönetim kurulunda ortaokul, lise ve üniversite gibi alt başlıkların yöneticileri yer alırken, açılan bir alt başlıkla “hanım sorumlularımız” bölümüne yer verilmesi, Cemaat modelinin temel alındığı yorumlarına neden oluyor. 'Hanım sorumluların' profili vakfın amacına dair yeterince fikir veriyor.

Baba kıyağı…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarı boyunca birçok tarikat ve cemaatin vakıflarına vergi muafiyeti getirerek büyük destek vermişti. Erdoğan, oğlunun yöneticisi olduğu TÜGVA’ya da bu muafiyeti kurulduktan sadece iki yıl sonra almayı başardı.

TÜGVA, 2016 yılından bu yana “Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmış durumda.

TÜGVA’yı nelerle hatırlıyoruz?

AKP’nin gençlik operasyonu için oldukça önemli vakıflardan biri olan TÜGVA, kuruluşundan bu yana okullara sızma, usulsüzlük ve kıyak haberleriyle gündemde.

Hatırlanan haberlerden bazıları şu şekilde: