'Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz' diyen Bilal'in TÜGVA'sı binayı kâr kapısına çevirmiş

Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş ancak karara rağmen vakfın tahliyesi polis tarafından engellenmişti.

Polisin TÜGVA'nın hukuksuz işgaline destek çıkması tepki konusu olurken, İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan fotoğraflar paylaşarak "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi’ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. 'Büyükada’da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz' diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB’yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız" dedi.