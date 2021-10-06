Binadan tahliyeyi reddeden TÜGVA çalışanlarına polis desteği

İstanbul Adalar'da Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi.
HalkTV'de yer alan habere göre, İBB'ye bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine bugün gitti. Zabıta ekiplerini engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi.
Mahkeme kararına rağmen, boşaltılmayan polis tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu.
Polisle zabıta ekipleri arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Yaşananları anlatan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, şunları söyledi;