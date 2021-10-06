Binadan tahliyeyi reddeden TÜGVA çalışanlarına polis desteği

Büyükada'da İBB'ye devredilen binanın tahliyesine karşı çıkan TÜGVA çalışanları, polis desteğiyle zabıta ekiplerine karşı geldi.

Haber Merkezi

İstanbul Adalar'da Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi.

HalkTV'de yer alan habere göre, İBB'ye bağlı zabıta birlikleri binanın tahliyesi için Büyükada iskelesine bugün gitti. Zabıta ekiplerini engelleyen TÜGVA çalışanları durumu polise bildirdi.

Mahkeme kararına rağmen, boşaltılmayan polis tahliyeyi gerçekleştirmek isteyen zabıta ekiplerine engel oldu.

Polisle zabıta ekipleri arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Yaşananları anlatan CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat, şunları söyledi;

"Büyükada İskelesi’nin üst katı hukuki süreç sonunda yeniden İBB’ye geçti. Adalar’ın tarihinde özel bir yere sahip bir yer burası… Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın kullanımındaydı.

Hukuki süreç sonunda İBB’ye geçti. İBB, bakım onarım çalışmasını yaptıktan sonra Adalar halkının kullanımına açacaktı. Bakım onarım yapmak için içerideki eşyaları çıkarılıyordu.

İBB zabıtası eşyaları taşırken polis geldi. Görevini, yetkisini aşarak tahliye işlemini engelledi. Görüntülerde eşyaların çıkarılmasını engelleyen kişiler sivil polis. Halk şu anda iskele önünde bekliyor"

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