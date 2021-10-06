Canan Kaftancıoğlu: Devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri...

İstanbul Adalar'da Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi.

Ancak tahliye kararı önce kaymakam ardından da polis tarafından engellendi.

Duruma tepki için açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "CHP polise 3600 ek gösterge verilsin derken, devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri içerdeki üç kişiyi koruyor, kimden koruyor?" dedi.

Kaftancıoğlu şöyle konuştu:

Adalar İlçe Başkanımız Adalar halkının hakkını savunmak için, hukuka uygun davranılmasını savunmak için, devletin polisi böyle bir şey yapmaz ama sanıyorum TÜGVA'nın polisleri darp ettiği için şu anda hastanede. Şu anda Araştırma Hastanesi'nde gözetim altında.

Arkamızda gördüğünüz, bakmaya doyamadığınız Ada iskelesi, 2015 yılında bir protokolle İBB'ye devredilmiş. Üst kısım ise 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiralanmış. 10 yıllığına üstelik 2500 liraya kiralanıyor. Sonra öğreniyoruz ki burayı kiralayan vakıf ilgili bölümü üçüncü kişilere kiralanmış. İBB protokole aykırı olduğu için tahliye tebligatı yolladı ama tebligatın gereği yerine getirilmedi.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs tarihli kararıyla binanın tahliye edilmesi kararı yargı eliyle de tescil edildi.

Adalar Kaymakamı mı, TÜGVA kaymakamı mı bilmiyorum, iki kez tahliye için tarih veriyor, sonra erteliyor. Sonrasında ise kaymakam tatilde.

Devletin kamu görevlisi niye var, halka hizmet etmek için. Devletin polisi sizlerin hakkı hukukunu korumak için var. Ancak burada muhattap yok, gerekçe yok. CHP polise 3600 ek gösterge verilsin derken, devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri içerdeki üç kişiyi koruyor, kimden koruyor?