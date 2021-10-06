Canan Kaftancıoğlu: Devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri...

İstanbul Adalar'da Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada iskelesinin üst katı mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredildi.
Ancak tahliye kararı önce kaymakam ardından da polis tarafından engellendi.
Duruma tepki için açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "CHP polise 3600 ek gösterge verilsin derken, devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri içerdeki üç kişiyi koruyor, kimden koruyor?" dedi.
Kaftancıoğlu şöyle konuştu: