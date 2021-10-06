AKP'li Turan'dan Adalar açıklaması: 'Nedir bu TÜGVA'ya karşı zorbalık?'

Mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen ancak TÜGVA tarafından işgal edilen Büyükada iskelesinin üst katıyla ilgili AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından TÜGVA'yı savunan AKP'li Turan, "Bir daha gördük ki bunların değerlileri; kendileri gibi düşünenler, kendileri gibi yaşayanlar! Her fırsatta güzellemeler yaptıkları aslında gençler değil, sadece kendileri gibi düşünen gençlermiş! Nedir bu TÜGVA'ya karşı zorbalık, nedir bu utanmazlık?! Takipçisi olacağız!" diye yazdı.

Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan binanın tahliyesi polis tarafından engellenmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruma tepki göstererek, "CHP polise 3600 ek gösterge verilsin derken, devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri içerdeki üç kişiyi koruyor, kimden koruyor?" demişti.