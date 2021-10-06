Binanın İBB'ye devri engellenmişti: TÜGVA üyeleri Adalar gençlik merkezine gidiyor

İstanbul Adalar'da Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA tarafından kullanılan ancak mahkeme kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen Büyükada iskelesinin üst katıyla ilgili tartışma sürüyor.

Önce kaymakam ardından da polis tarafından engellenen tahliye kararının ardından TÜGVA üyeleri bir video paylaşarak, "Şu anda vapurdayız, Adalar gençlik merkezimize gidiyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, duruma tepki göstererek, "Devletin polisi demeyi ayıp sayarım, TÜGVA'nın polisleri" demişti.