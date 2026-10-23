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Trump’tan İran’a yeni saldırı tehdidi: 'Bir operasyon daha yapabiliriz'

Trump, İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündeme getirirken Tahran’dan olası saldırıların daha geniş çaplı bir karşılıkla sonuçlanacağı uyarısı geldi.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 24.10.2026 , 00:51 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 , 00:52

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim’de Florida’da düzenlenen seçim mitinginde İran’a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimalini gündeme getirdi. Trump, İran’la savaşa ilişkin konuşmasında, “Bir küçük Destansı Öfke operasyonu daha yapabiliriz” dedi. ABD ordusunun İran’a karşı yürüttüğü savaş, Washington tarafından “Epic Fury” (Destansı Öfke) olarak adlandırılıyor.

Trump, açıklamasında yeni bir operasyonun hedeflerine, kapsamına veya ne zaman gerçekleştirilebileceğine ilişkin ayrıntı vermedi. 

Trump aynı gün yaptığı başka bir açıklamada da savaşın hızla sona erdirilebileceğini, ancak çatışmanın kendi kendine sönümlenmesine izin vermenin de bir seçenek olduğunu söyledi. 

Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor

Yeni saldırı açıklaması, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırı ve mayın iddialarının yoğunlaştığı bir dönemde geldi. İran, bugün boğazda yedi petrol tankerinin saldırıya uğradığını veya hasar gördüğünü bildirdi. İran Devrim Muhafızları da ticari gemilere eşlik eden ABD güçlerine karşılık verilebileceği uyarısında bulundu.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticareti açısından kritik bir geçiş noktası. Yükselen akaryakıt fiyatları, ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetimi üzerindeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırıyor.

İran’dan daha geniş çaplı karşılık uyarısı

Gulf News’in haberine göre İran Devrim Muhafızları, ABD’nin savaşı yeniden genişletmesi durumunda yalnızca sınırlı bir karşılıkla yetinmeyebileceklerini duyurdu. İran tarafı, ABD’nin bölgedeki askeri üslerinin ve kendisine saldırılmasına destek veren ülkelerin altyapısının hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

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