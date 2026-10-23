ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack: İran'a haftasonu saldırı mümkün

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barrack, İran'a hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenmesinin mümkün olduğunu söyledi. Barrack, çevrimiçi yorumcu Mario Nawfal'a verdiği röportajda, hafta sonu saldırı ihtimaline ilişkin soruya “Kesinlikle” yanıtını verdi.

Barrack, Trump'ın İran'la anlaşmaya açık olduğunu ileri sürerek, “Başkan çok açık. Bir anlaşmaya açık, erişilebilir ve hazır. Aylardır müzakere masasında bulunuyoruz” dedi. ABD'nin İran'a yönelik politikasında nükleer faaliyetler, uranyum zenginleştirme ve yaptırımların kaldırılması gibi başlıkların müzakerelerin parçası olduğunu belirtti.

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'Hedef rejim değişikliği değil'

Barrack, Washington'ın İran'a yönelik olası yeni saldırılarının amacının hükümeti devirmek olmayacağını savundu. ABD Başkanı Trump'ın rejim değişikliğine karşı olduğunu söyleyen Barrack, İran'ın ABD'ye, müttefiklerine ve Körfez ülkelerine yönelik tehditlerinin sonuçları olacağını öne sürdü.

Barrack, rejim değişikliği hedefinin ardından ülkenin nasıl yönetileceği sorusuna dikkat çekerek, “Rejim değişikliğinin temel sorunu, ikinci gün ne olacağıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye'den yeni saldırı uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 23 Ekim'de İstanbul'da Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni bir saldırının bölgedeki savaşı genişleteceğini söyledi.

Fidan, “İran'a yönelik yeni bir saldırının bölgedeki savaşı genişleteceği konusunda hepimiz hemfikiriz. İran'a askerî müdahale hiçbir şekilde çözüm değildir. Şu anda bunu destekleyen kimse yok” dedi.

Fidan, savaşın sona erdirilmesi için diplomasi ve diyaloğun tek yol olduğunu ifade etti. Toplantıda bölgesel gerilimin azaltılması, İran savaşı ve enerji güvenliği gibi başlıklar ele alındı.

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