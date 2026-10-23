Hakan Fidan: 'İran’a yeni saldırı çözüm değil, savaşın yayılması önlenmeli'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da sekiz ülkenin katılımıyla düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Körfez’de ve Ukrayna’da savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi konusunda katılımcıların ortak tutum aldığını söyledi.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan oluşan bölgesel dörtlü (R4) ile İngiltere, Almanya ve Fransa’dan oluşan Avrupa üçlüsünün (E3) toplantısına İtalya da katıldı.

Fidan, toplantıda Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması, İran’a yönelik olası yeni bir saldırı, Ensarullah'ın Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları ve İsrail’in Filistin, Lübnan ve Suriye’deki gelişmeler üzerindeki etkisinin ele alındığını belirtti.

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'İran'a askeri müdahale çözüm değil'

Toplantıya katılan ülkelerin savaşın daha geniş bir alana yayılmasını istemediğini söyleyen Fidan, şöyle konuştu:

Bütün ülkeler diplomasinin, diyaloğun tek yol olduğu konusunda hemfikirler. Bu mesajı bütün taraflara aynı şekliyle iletme kararı aldık.

İran’a yönelik yeni bir saldırının bölgedeki savaş ve çatışmaları yaygınlaştıracağı konusunda da ortak görüş bulunduğunu belirten Fidan, askeri müdahale yerine diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve uluslararası piyasalardaki olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması gerektiğini de ifade etti. Ancak bu hedeflere ulaşmak için daha fazla savaşa ve yıkıma yol açacak adımların çözüm olmayacağını belirtti.

Hürmüz ve Babülmendep ticareti etkiliyor

Fidan, Hürmüz Boğazı’ndaki kesintilerin yanı sıra Babülmendep Boğazı’nda geçişlerin zaman zaman aksamasının ve Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin zayıflamasının enerji, gıda ve uluslararası ticaret üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtti.

Bu gelişmelerin yalnızca çatışma bölgelerindeki ülkeleri değil, farklı coğrafyalardaki hükümetleri, halkları ve piyasaları da etkilediğini söyleyen Fidan, devletlerin sorumluluğunun "sorunlara barışçıl çözümler aramak" olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'da ateşkes ve tahıl gündemi

Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı ve Karadeniz’deki ticari gemilerin güvenliği de ele alındı. Fidan, katılımcı ülkelerin Ukrayna’da en kısa zamanda ateşkes ve buna dayalı bir barış anlaşması sağlanmasını istediğini aktardı.

Ateşkesin sağlanamaması durumunda ise Karadeniz’de seyrüsefer güvenliği ve serbestisinin korunması için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin tahıl taşımacılığı konusunda taraflarla yürüttüğü temasları toplantıda paylaştığını kaydeden Fidan, savaşın sürmesi halinde enerji ve tahıl ticaretinin çatışmaların etkilerinden korunmasına yönelik istisnaların gündeme alınabileceğini söyledi.

Fidan, “Ya savaş dursun, durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflar tarafından” dedi.

Yeni diplomatik format

Fidan, R4 ve E3 ülkelerinin bir araya gelmesinin, Ortadoğu ile Avrupa’daki gelişmelerin birbirini doğrudan etkilediği bir dönemde önem taşıdığını söyledi.

Gayriresmî ve esnek bir platform olarak tasarlanan bu formatın, "ülkelerin görüşlerini doğrudan paylaşmasına, ortak politikalar geliştirmesine ve gerektiğinde somut adımlar belirlemesine imkân sağlayabileceğini" ifade etti.

Fidan, Karadeniz’deki gelişmelerin Ortadoğu ve Afrika’yı, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların ise Avrupa’nın enerji piyasalarını etkilediğini belirterek iki bölgedeki sorunların birlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

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