AKP'nin uğruna ülkeyi savaşa sokmak istediği Suudi Arabistan'ı tanıyalım: Petrole tapan bir aile şirketi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 , 14:01
Bazı şeyler unutuluyor, bazı şeylerse hiç yaşanmamış gibi davranılıyor.
Ülkemiz bu sıralar, Suud çıkarları için, Mekke Anlaşmasıyla bir savaşa sokulmak isteniyor.
"İsrail’in oyununu bozuyoruz" öyküsü, yalanıyla.
Peki, gerçekler ne?
O gerçekler Suudi krallığının tarihinde ve günümüzde saklı, bir aile şirketi olarak.
soL TV öykünün sayfalarını hep birlikte çevirmeye çağırıyor:
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