AKP'nin uğruna ülkeyi savaşa sokmak istediği Suudi Arabistan'ı tanıyalım: Petrole tapan bir aile şirketi

Bazı şeyler unutuluyor, bazı şeylerse hiç yaşanmamış gibi davranılıyor.

Ülkemiz bu sıralar, Suud çıkarları için, Mekke Anlaşmasıyla bir savaşa sokulmak isteniyor.

"İsrail’in oyununu bozuyoruz" öyküsü, yalanıyla.

Peki, gerçekler ne?

O gerçekler Suudi krallığının tarihinde ve günümüzde saklı, bir aile şirketi olarak.

soL TV öykünün sayfalarını hep birlikte çevirmeye çağırıyor: