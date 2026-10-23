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AKP'nin uğruna ülkeyi savaşa sokmak istediği Suudi Arabistan'ı tanıyalım: Petrole tapan bir aile şirketi

Mekke Anlaşmasıyla birlikte ülkemiz Suudi çıkarları için Yemen'e karşı savaşa sokulmaya çalışıyor. Peki, uğruna savaşa girmek üzere olduğumuz Suudi Arabistan nasıl bir ülke, nasıl yönetiliyor, kimlerle işbirliği yapıyor? soL TV, bir aile şirketi olarak Suudi dosyasını açıyor.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 23.10.2026 , 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.10.2026 , 14:01

Bazı şeyler unutuluyor, bazı şeylerse hiç yaşanmamış gibi davranılıyor.

Ülkemiz bu sıralar, Suud çıkarları için, Mekke Anlaşmasıyla bir savaşa sokulmak isteniyor.

"İsrail’in oyununu bozuyoruz" öyküsü, yalanıyla.

Peki, gerçekler ne?

O gerçekler Suudi krallığının tarihinde ve günümüzde saklı, bir aile şirketi olarak.

soL TV öykünün sayfalarını hep birlikte çevirmeye çağırıyor:

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Burcu Günüşen

DOSYA

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Mekke Anlaşması

AKP iktidarı halkı Mekke İttifakı’na “İsrail’i caydıracağı” propagandasıyla ikna etmeye çalışırken, Ankara sokaklarında Meclis’e getirilen anlaşmaya karşı “İsrail askeri olmayacağız” sloganları yükseldi. Suudi Arabistan’ın Yemen halkına karşı İsrail’le gizli askeri işbirliği ise giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor.

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