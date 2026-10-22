ABD ve İsrail'den İran’a saldırı hazırlığı: Washington bölgeden asker ve diplomatlarını çekiyor

ABD basınında çıkan haberlerde Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran’a yeni saldırılara hazırlandığı, saldırıların ABD’deki ara seçimlerin “öncesinde ya da sonrasında” başlatılacağı öne sürüldü.

İlk olarak NBC’in duyurduğu habere göre, ABD son günlerde sessizce bölgedeki üslerinde askeri personel sayısını azaltmaya başladı. ABD ayrıca son olarak Suudi Arabistan olmak üzere bazı ülkelerdeki diplomatik personeli ve ailelerinden bölgeyi terk etmelerini istedi.

New York Times (NYT) gazetesiyse ABD ve İsrail’in İran’a yönelik yeni saldırılar için “somut planlar” hazırladığını, planların ABD’de 3 Kasım’daki ara seçimlerden sonra uygulanacağını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ise ara seçimlerin öncesinde de İran’a saldırıya girişebileceklerini ima etti.

NewsNation Beyaz Saray muhabiri Libbey Dean X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın Çarşamba gecesi bir havaalanında gazetecilere ABD’nin İran ile müzakere yürütmediğini ve "öyle ya da böyle, çok yakında bir şeylerin olacağını" söylediğini yazdı. Trump hangisini kastettiğini belirtmeksizin, "Çoğu insan bunun seçimlerden sonra olacağını düşünüyor" diye de ekledi.

Üç günlük yoğun saldırı planı iddiası

NYT’nin ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığına göre ABD ve İsrail orduları İran’a karşı "kısa ve yoğun" bir saldırıya hazırlanıyor.

Haberde ABD ve İsrail ordularının tatbikatlarını sıklaştırdığı ve savaş uçaklarının saldırı manevraları provası yapmak için Irak üzerinde uçuşlar gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in pazartesi günü İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelerek yeni saldırı planlarını görüştüğünü belirtildi.

Habere göre İran’a karşı saldırıda muhtemel hedefler arasında ülkenin enerji altyapısı, nükleer tesisleri ile füze ve insansız hava aracı cephaneliği yer alıyor. Ancak bazı yetkililer akaryakıt fiyatlarını tırmandırmamak adına rafinerilerin hedef alınmayacağını söyledi.

İddiaya göre ABD’de savaş planlarını yapanlar 3 günlük yoğun bir saldırının İran’ın direncini kırmak için yeterli olacağı görüşünde.

Netanyahu seçimde kaybederse?

Saldırının seçim sonrası başlatılmasının daha yüksek olasılık olduğu değerlendirmesi yapılan haberde üç uçak gemisi, binlerce deniz piyadesi, savaş uçakları ve özel harekat kuvvetlerini içeren ABD askeri gücünün Kasım başlarına dek tam olarak hazır konumlanmış olmayacağı argümanı öne sürüldü. Ancak gazeteye konuşan ABD’li yetkililer Trump’ın saldırı emrini Kasım’ı beklemeden verme ihtimalinin de düşük de olsa olduğunu iddia etti.

Saldırı planlarının henüz onaylanmadığı belirtilen haberde, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimlerde Netanyahu’nun kaybetmesi ihtimalinin durumu karmaşıklaştıracağı da kaydedildi.

ABD'den Suudi Arabistan'daki diplomatik personeline: 'Ülkeyi terk edin'

Öte yandan ABD’nin bölgedeki üslerden askeri personel çekmesine dair CENTCOM’dan yapılan açıklamada “Operasyonel güvenlik nedenleriyle bu tür intikalleri tartışmıyoruz” denildi.

Washington son olarak dün Suudi Arabistan’daki diplomatik personeline ve ailelerine ülkeyi terk etme talimatı verdi. Yemen’deki Ensarullah’ın misillemelerinin devam ettiği bir dönemde verilen bu kararın sadece Suudi Arabistan ile de sınırlı olmadığı öne sürüldü.

AFP’ye konuşan bir diplomatik kaynak Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn’deki ABD diplomatik personelinin aileleri için de benzer ayrılma emirlerinin çıkarıldığını öne sürdü.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı daha sonra bu emirlerin yalnızca Suudi Arabistan’daki ABD diplomatik personeli ve aileleri için geçerli olduğunu açıkladı.

İran: Müzakere yolunu kapatan Amerikan tarafıdır

ABD-İsrail’in saldırı tehditlerini artırdığı, Trump’ın İran’da sivil katliama yol açacak olan “tüm bombaların anası” diye bilinen MOAB’ı kullanmayı gündeme getirdiği bir dönemde İran diplomasi kanallarının aracılar vasıtasıyla açık kalmaya devam ettiğini, yatırımları ve tehditleri ise kabul etmeyeceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi dün İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Tahran’ın Washington’a müzakere şartlarını sunduğunu, anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması yönündeki herhangi bir adımın ABD’nin bu şartları kabul etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Ayrıca Financial Times’a konuşan Irakçi, İran’ın kendini savunma hakkını saklı tutarken diplomasiye açık olmaya devam ettiğini belirtti.

Tahran’ın Washington’a şartlarını içeren "7 günlük bir plan" gönderdiğini söyleyen Irakçi, "Amerikalılar bu şartları kabul ettiklerini ancak birkaç madde daha eklemek istediklerini bize bildirdiler" dedi ve "Amerikan yaklaşımına kesinlikle hiçbir güven duyulmadığını" vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı, "Bizim açımızdan, karşı tarafın mutabakatlara bağlı kalması şartıyla diplomasinin kapıları sonuna kadar açıktır. Müzakere masası hâlâ yerindedir ve dünya bilmelidir ki yolu kapatan taraf İran değil, Amerikan tarafıdır” dedi.

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