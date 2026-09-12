Trump: İran savaşı yakında sona erecek, petrol fiyatları hızla düşecek

ABD Başkanı Donald Trump ve İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenledikleri ikili görüşme öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin "İran savaşı ne zaman sona erecek" sorusuna da yanıt veren Trump, "Sanıyorum yakında sona erecek" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, İran ile savaşın Kasım ayında ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğine inandığını tekrarladı.

Trump, savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının da hızla gerileyeceğini söyledi.

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Boru hattı saldırısında İran'a işaret etti

Trump'a Suudi Arabistan'daki boru hattına yönelik saldırı da soruldu.

Saldırının arkasında kimin bulunduğuna ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Başkanı, İran'ın “muhtemelen sorumlu” olduğunu söyledi.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la ilişkisine de değinerek, “Veliaht Prens benim iyi bir dostum. Her şey yoluna girecek” dedi.

Yemen'deki Ensarullah güçlerinin ABD ile doğrudan çatışmaya girmek istemediğini savunan Trump, “Husiler bizimle savaşmak istemiyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı bölgedeki stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı konusunda ise bir kez daha iddialı bir açıklamada bulundu.

Trump, “Hürmüz Boğazı'nı biz kontrol ediyoruz” dedi.

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