İran: Hürmüz Boğazı için bölge ülkeleri Umman'da anlaşma imzalayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj verdi.

ABD ile savaşa ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar" dedi.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın da ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.

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İran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerine ilişkin ise Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Bu hafta pazartesi günü, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar.

Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor."

Hürmüz Boğazı'nda vurulan Tayland bayraklı gemi Keşm Adası kıyısında kaldırılmayı bekliyor. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

'Yaptırımlarla mücadele BRICS ülkelerinin önceliği'

Ardından Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde konuşan Pezeşkiyan, ABD’nin ülkesine uyguladığı yaptırımlara işaret ederek "Ülkelerin büyümesini, çocukları, hastaların sağlığını ve halkın geçimini hedef alan tek taraflı ve insanlık dışı yaptırımlarla ciddi ve fiili olarak mücadele etmek BRICS üyeleri ile bağımsız ülkeler için öncelikli konudur" ifadelerini kullandı.

Bölgede kalıcı güvenliğin, ülkelerin birbirlerinin egemenliğine karşılıklı saygı göstermesine ve "bazıları için güvenlik, diğerleri için güvensizlik" anlayışının reddedilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, hiçbir ülkenin topraklarının komşularına yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, BRICS'in sivil altyapı ile barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıların normalleştirilmesine karşı açık tutum sergilemesi çağrısı yaparak bu tür saldırıların uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Ülkesinin BRICS ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde siyasi koordinasyonun güçlendirilmesini ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini belirten Pezeşkiyan, güney ülkelerinin yararına olacak şekilde bilim, teknoloji, enerji ve gıda güvenliği alanlarındaki işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini savunduklarını da sözlerine ekledi.

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