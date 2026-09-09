ABD, İran'a ait 5 petrol tankerine saldırdı, İran Ürdün'deki üsleri hedef aldı

İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı girişinde dün ABD'ye ait insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmasının ardından Hark Adası ile Cask kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları'nın son iki günde bir ABD Donanması savaş gemisini iki kez balistik füzelerle hedef almasının ardından, İran’a ait 5 ham petrol tankerinin vurularak kullanılamaz hale getirildiğini öne sürdü.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, hedef alınan ABD savaş gemisinin saldırılardan kaçındığı ve bölgesel sulardaki devriye görevini sürdürdüğü savunuldu. Saldırılarda herhangi bir ABD personelinin zarar görmediği bildirildi.

Açıklamaya göre ABD güçleri, Umman Körfezi’nde M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 ve M/T Riesco adlı tankerler ile Hark Adası yakınlarındaki M/T Derya tankerini vurdu. Gemiler hedef alınmadan önce mürettebatın tahliye edilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.

CENTCOM, söz konusu tankerlerin "İran Devrim Muhafızları ile bölgedeki vekil unsurlarını finanse eden milyarlarca dolarlık bir ağın parçası olarak kullanıldığını" savundu.

Açıklamada ayrıca, 5 Eylül’de de İran Devrim Muhafızları’nın bir ABD uçak gemisi ile güdümlü füze destroyerine yönelik saldırı girişiminin ardından 3 İran petrol tankerinin vurulduğu belirtildi.

CENTCOM, İran Devrim Muhafızları’nın ABD Donanması savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerinin tamamının başarısız olduğunu iddia etti.

İran devlet televizyonu ise Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kenti kıyılarında iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıya uğrayan iki tankerin personelinin küçük botların yardımıyla kıyıya taşındığı belirtildi.

CENTCOM bir video da paylaştı. Videoda İran'a ait olduğu savunulan gemilerin battığı görüntüler yer aldı.

İran'dan misilleme: Üsler ve iki savaş fırkateyni hedef alındı

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, ABD’nin İran petrol tankerlerine yönelik saldırı tehdidine şiddetli bir misillemede bulunacakları karşılığını verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri de, Bahreyn ve Kuveyt’teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaparak söz konusu tankerleri hedef alacağını duyurdu.

Bu açıklamaların ardından İran, Ürdün'deki ABD üslerine füze saldırısı düzenledi. İran'dan fırlatılan füzeler ile Ürdün hava savunma sistemlerinin müdahalesi, Suriye'nin başkenti Şam'dan görüntülendi.

Tesnim Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre, ABD'nin Ürdün'deki "El-Ezrak" Üssü füzelerle vuruldu. Fars Haber Ajansı ise Muwaffak Salti ve Prens Hasan Hava Üsleri'nin de füzelerin hedefi olduğunu öne sürdü.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da seyir füzeleri taşıyan iki savaş fırkateynini hedef aldıklarını duyurdu.

Ürdün ordusu, ülke topraklarının İran kaynaklı balistik füze saldırısına maruz kaldığını, hava savunma sistemlerinin 18 füzeyi imha ettiğini ve 2 füzenin boş alanlara düştüğünü bildirdi.

Bahreyn'de de birden fazla patlama sesi duyuldu.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Şam'dan görüntülenen İran füzeleri.

ABD’nin İran'ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımları hakkında Irakçi’den kinayeli paylaşım

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın silah, personel ve yasadışı kargo taşımak için kullandığı havacılık sektörünü destekledikleri gerekçesiyle 36 şirketi yaptırım listesine almıştı.​​​​​​​

Bu çerçevede, İranlı 27 hava yolu şirketi ile farklı ülkelerden 9 uluslararası havacılık şirketi yaptırım kapsamına dahil edilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi de, X hesabından ABD’nin yeni yaptırım kararı hakkında açıklamada bulundu.

ABD’nin 47 yıllık yaptırım sürecinin ardından İsrail adına İran ile savaşa girdiğini ve bu durumun ABD için itibar kaybı ile felaketle sonuçlandığını söyleyen Irakçi, “Yaptırım veya savaş ile hedeflerine ulaşamayan Washington’un yenilikçi çözüm yolu: Daha fazla yaptırım! Ciddi misiniz?” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Donanması tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, dün şafak vaktinde gerçekleştirilen "karmaşık bir operasyon" sonucunda ABD'ye ait gelişmiş insansız bir denizaltı aracının Hürmüz Boğazı girişinde tespit edilerek ele geçirildiği belirtilirken, söz konusu denizaltı aracının görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Görüntülere göre denizaltı aracının bir bütün halinde ele geçirildiği ve üzerinde herhangi bir hasarın yer almadığı görüldü.

Devrim Muhafızları Donanması, ele geçirilen aracın ABD filosuna 2025 yılında teslim edilen, ileri denizaltı teknolojileriyle donatılmış "en modern akıllı ve insansız denizaltılardan biri" olduğunu öne sürmüştü.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.