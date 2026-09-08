ABD ablukasına karşı İran'dan yeni hamle: Hürmüz ve Basra'da yasak bölge ilan edilecek

ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş ve Washington'ın İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası, küresel enerji taşımacılığının kritik güzergahı olan Hürmüz Boğazı'nda gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Çatışmasızlık halini sağlayan 60 günlük mutabakat zaptının geçtiğimiz ay çökmesinin ardından, Tahran yönetimi boğaz çevresinde yeni bir kısıtlı bölge oluşturacağını duyurdu.

İran, ABD'nin ablukasına karşı Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir yasak bölge oluşturulacağını ve Tahran'ın bölgedeki ABD güçlerine yönelik "operasyonel yaklaşımının köklü biçimde değiştirildiğini" ilan etti.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Yeni kısıtlı bölge ilan edilecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı abluka ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Washington, son günlerde İran'ın yeni füzelerinden net bir uyarı aldı" ifadelerini kullanan Rızai, ABD'nin "ekonomik savaş" olarak nitelendirdiği İran'a karşı abluka ve yaptırımlarına ilişkin mesajında şunları kaydetti:

Ekonomik savaş, Fars (Basra) Körfezi boyunca ve abluka hattına kadar deniz yasak bölgesiyle karşılanacak. ABD savaş gemileri ve bölgedeki askeri üslerine yönelik operasyonel yaklaşım da köklü biçimde değiştirildi.

Rızai daha öncesinde yaptığı bir açıklamada, İran çevresindeki ülkelerin ABD'ye destek vermeleri halinde Basra Körfezi'ni de Hürmüz Boğazı gibi kapatacaklarını ve bölgeden bir damla petrolün geçişine izin vermeyeceklerini söylemişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD'nin, İran'ın petrol ihracatını engelleme girişimlerine ilişkin, "Savaşın denklemi açıktır. Ya herkes ya hiç kimse. Bizim petrol satamadığımız bir bölgede kimse petrol satamayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Umman ile anlaşma yakında duyurulacak

Öte yandan İran, krizin aşılması için komşusu Umman ile yeni bir uluslararası deniz koridoru üzerinde uzlaşmaya vardığını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Hürmüz Boğazı, İran'a ve karşımızda yer alan Umman ülkesine aittir. Yaklaşık bir ay önce Umman ile müzakerelere başladık ve her iki tarafın da kabul ettiği bazı mutabakatlara ulaştık. Bu müzakerelerde, iki ülkenin Boğaz'daki payı ile İran ve Umman'ın gelirlerden payları konusunda anlaşmalar sağlandı.

Yakın bir zamanda duyurulması beklenen anlaşmayla, geçişlerin İran ve Umman karasuları üzerinden güvenli bir şekilde yönetilmesi planlanıyor.

Trump'ın 'kontrol bizde' iddiası gerçeklerle çelişiyor

Savaş öncesinde dünya petrol ve gaz arzının yüzde 20'sine ev sahipliği yapan Hürmüz'de, ABD ile İsrail'in saldırıları nedeniyle ticari trafik durma noktasına geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, boğaza kendi adını vermeyi önerecek kadar ileri gidip "kontrolün Washington'da olduğunu" iddia etse de, denizcilik verileri tabloyu yalanlıyor.

ABD yönetimi ise bir yandan ticareti boğan kendi ablukasını sürdürürken, diğer yandan faturayı İran'a keserek bölgedeki askeri varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.