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İran saldırıları ABD stoklarını eritti: Sızan haberler sonrası üst düzey askerlere poligraf sorgusu

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle ordunun mühimmat sıkıntısı çektiğine dair haberlerin basına sızması Pentagon'da krize yol açtı. New York Times'a konuşan yetkililer, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki yaklaşık 50 üst düzey askeri ve sivil personelin yalan makinesi testine tabi tutulduğunu açıkladı. Pentagon tarihinde örneğine nadir rastlanan bu toplu sorgulama, ABD yönetiminin derinleşen cephane krizini ve ordu içindeki sızıntı korkusunu gözler önüne serdi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 12:58

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey personelinin İran'a yönelik saldırılarla ilgili bilgilerin basına sızmasının ardından "yalan makinesi (poligraf)" testine tabi tutulduğu öne sürüldü.

New York Times gazetesine konuşan yetkililer, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili basına sızan bilgilere dair iddialarda bulundu.

Yetkililer, saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin bilgilerin basına sızmasının ardından Genelkurmay Başkanlığının üst düzey yaklaşık 50 personelinin poligraf testine tabi tutulduğunu öne sürdü.

Poligraf testinin geçen ay hem sivil hem de askeri personele yapıldığını aktaran yetkililer, bu kapsamda teste tabi tutulanlara gizli bilgileri basına ifşa edip etmediklerine ilişkin soruların yöneltildiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü doğrudan yorum yapmadı

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin yorum yapmayacağını belirtirken ulusal güvenliğe ilişkin gizli bilgilerin sızdırılmasının "son derece ciddiye" alındığını belirtti.

Parnell, poligraf testleriyle ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen haftalarda ABD medyasında, İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin haberler sıkça yer almıştı.

Üst düzey askeri kademelerde bu kadar geniş bir gruba toplu halde yalan makinesi testi uygulanmasının Pentagon tarihinde çok sıradışı ve nadir görülen bir durum olduğu belirtiliyor.

Yapılan testlerde basına sızıntı yaptığı tespit edilen ya da sorguda başarısız olan bir yetkiliye rastlanmadığı, ancak soruşturmanın ve incelemelerin devam ettiği söyleniyor.

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