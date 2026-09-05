İran saldırıları ABD stoklarını eritti: Sızan haberler sonrası üst düzey askerlere poligraf sorgusu

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın üst düzey personelinin İran'a yönelik saldırılarla ilgili bilgilerin basına sızmasının ardından "yalan makinesi (poligraf)" testine tabi tutulduğu öne sürüldü.

New York Times gazetesine konuşan yetkililer, İran'a yönelik devam eden saldırılarla ilgili basına sızan bilgilere dair iddialarda bulundu.

Yetkililer, saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin bilgilerin basına sızmasının ardından Genelkurmay Başkanlığının üst düzey yaklaşık 50 personelinin poligraf testine tabi tutulduğunu öne sürdü.

Poligraf testinin geçen ay hem sivil hem de askeri personele yapıldığını aktaran yetkililer, bu kapsamda teste tabi tutulanlara gizli bilgileri basına ifşa edip etmediklerine ilişkin soruların yöneltildiğini belirtti.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Bakanlık Sözcüsü doğrudan yorum yapmadı

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise konuya ilişkin yorum yapmayacağını belirtirken ulusal güvenliğe ilişkin gizli bilgilerin sızdırılmasının "son derece ciddiye" alındığını belirtti.

Parnell, poligraf testleriyle ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçındı.

Geçen haftalarda ABD medyasında, İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin haberler sıkça yer almıştı.

Üst düzey askeri kademelerde bu kadar geniş bir gruba toplu halde yalan makinesi testi uygulanmasının Pentagon tarihinde çok sıradışı ve nadir görülen bir durum olduğu belirtiliyor.

Yapılan testlerde basına sızıntı yaptığı tespit edilen ya da sorguda başarısız olan bir yetkiliye rastlanmadığı, ancak soruşturmanın ve incelemelerin devam ettiği söyleniyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.