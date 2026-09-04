ABD’nin İran’daki düğün evi katliamında yeni kanıt: ‘Doğrudan isabet’

ABD, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İran’a düzenlediği saldırılarda Hürmüzgan eyaletinde bir düğün evini de vurdu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi yaralandı. Yaralılardan 22 yaşındaki bir kadının da ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

İran’ın açık bir savaş suçu olarak kınadığı saldırıya dair ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin “sivilleri asla hedef almadığını” iddia etti, ancak ABD’nin “konuyu araştırdığını” söyledi.

ABD ordusu da düğün evine yönelik saldırıyla ilgili haberlerin farkında olduğunu ve bunları incelediğini bildirdi. İran Kızılayı katliamın ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısına başvuruda bulundu.

Minab'dan 6 ay sonra yeni katliam

Ölenler arasında 4 ve 16 yaşında iki çocuğun da bulunduğu, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişinin yaralı olduğu düğün evi katliamı, ABD’nin İran’a saldırılarının ilk günü Minab’da vurduğu ilkokulda 160’dan fazla kız ve erkek çocuğunu katlettiği saldırıdan 6 ay sonra gerçekleşti.

Pentagon, ABD ordusunun Minab saldırısına ilişkin soruşturmasının sonuçlarını henüz kamuoyuna açıklamadı.

Seken bir şarapnel değil

Reuters tarafından doğrulanan görselleri ve videoları inceleyen silah uzmanlarının analizine göre, Salı günü İran'ın güneyinde bir düğün kutlamasını yerle bir eden patlama, büyük olasılıkla başka bir hedeften seken bir şarapnel değil, bir ABD mühimmatının doğrudan isabet etmesi sonucu meydana geldi.

Görgü tanıklarına göre, saldırının gerçekleştiği gece onlarca mahalle sakini bir düğün töreni için Kuheştek'teki bir evde toplanmıştı. Reuters tarafından doğrulanan ve uzmanlarca incelenen fotoğraf ile videolara göre, kutlama sırasında bir mühimmat büyük olasılıkla binanın çatısını vurdu.

Ajans, olaya ait video ve görselleri dört askeri silah uzmanıyla paylaştı. Uzmanlar, hasarın ayrı bir hedeften seken bir mühimmatın ikincil hasarıyla değil, doğrudan bir isabetle uyumlu olduğunu belirtti. Uzmanlardan üçü, mühimmatın kontrolden çıkmış bir İran hava savunma füzesi değil, büyük olasılıkla bir ABD silahı olduğunu söyledi.

Havadan atılan Amerikan mühimmatı olması yüksek olasılık

Saldırıdan bir gün sonra çekilen, avludaki hasarı ve düğün töreninin yapıldığı evin çatısındaki deliği gösteren dron görüntülerini inceleyen eski bir ABD Kara Kuvvetleri patlayıcı madde imha teknisyeni olan Trevor Ball, "Görülen hasar, çatıya temas ettiğinde veya çatının hemen üzerinde infilak eden bir mühimmattan kaynaklanıyor gibi görünüyor" diyerek bunun belirgin bir şekilde doğrudan bir isabet olduğunu söyledi. Ball "Görünen patlama hasarı, yakındaki iletişim kulesine yapılan saldırıdan fırlayan şarapnel parçalarının bu alana çarpmasıyla meydana gelmiş olamaz” dedi. Uzman, bunun büyük ihtimalle bir ABD silahı olduğunu söyledi.

Görüntüleri inceleyen diğer silah uzmanları eldeki kanıtların İran savunma füzesinden ziyade havadan atılan bir ABD mühimmatını işaret ettiğini, hatalı fırlatılan bir İran füzesinin evi yıkmış olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

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