ABD İran'a saldırdı: ABD düğün evini hedef aldı, İran Ürdün'deki ABD üssünü vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik operasyon başlattığını açıklamasının hemen ardından bölgeden patlama haberleri gelmeye başladı.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası, Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İran devlet televizyonu, yalnızca Keşm Adası çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu aktardı. Fars ve Tesnim haber ajansları da diğer kentlerdeki patlamaları teyit ederken, İranlı yetkililerden yaşananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saldırıya 'Körfez' kılıfı

Saldırının duyurusu, CENTCOM'un X sosyal medya platformundaki hesabından yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin doğrudan İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurduğu belirtildi. Washington yönetimi bu saldırganlığa gerekçe olarak ise, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline saldırı girişimlerinde bulunmasını" gösterdi.

İran misillemeyi duyurdu

İran ordusu, ABD'nin saldırılarına misillemede bulunacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı. Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak" dedi. ABD ordusunun İran'a saldırılarının yaşandığı ülkenin güneyindeki Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirdi. İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ve Bender Abbas kentinde yine patlama sesleri duyuldu. Öte yandan Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

İran basını, İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla misillemede bulunulduğunu duyurdu.

Hürmüzgan Valiliği: ABD Ordusu düğünü hedef aldı

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını bildirdi. Mehr Haber Ajansı'na göre, Nefisi, ABD'nin, akşam saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki bazı noktalara yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin Sirik ilçesindeki yerleşim bölgesine saldırarak Hürmüzgan eyaletinde bir kez daha "savaş suçu" işlediğini savunan Nefisi, saldırının Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentindeki bir konuta ve düğüne düzenlendiğini belirtti. Nefisi, olayın hemen ardından yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.

Ürdün'de siren sesleri

İran’ın, ABD’nin saldırılarına karşı misilleme başlattığını duyurmasının ardından Ürdün’ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi. Öte yandan Ürdün devlet televizyonu El-Memleke ise İran’ın karşı saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ürdün’ün Akabe ve Mafrak kentlerinde sirenlerin devreye girdiğini aktardı. Akabe Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada, “tehlikenin sona erdiğini” duyurdu.

ABD düğüne saldırdı: İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreni düzenlenen bir konutu vurması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini söyledi. Nefisi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef alması sonucu ilk belirlemelere göre en az 2 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları: Ürdün'deki ABD üssünü vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD üssünü vurduğunu ve çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Reuters ise Ürdün'deki ABD üssüne yönelik saldırıda şimdiye kadar can kaybı olmadığını yazdı.

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD askeri kışlasına balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. İran televizyonu IRIB'in yayınladığı açıklamada, Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarındaki Camp Titin'de bulunan bir ABD Deniz Piyadeleri kışlasına balistik füze saldırısı düzenlediğini ve kampta çok sayıda ABD askerini öldürdüğünü açıkladı. Al Jazzera'nın haberine göre "çeşitli tesisleri ve düşman saldırı helikopterlerinin" imha edildiği de iddia edildi.

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