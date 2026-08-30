ABD İran’ın Lark Adası’na saldırdı: Ölü ve yaralılar var

ABD ordusunun Hürmüz Boğazı’nın kuzey ucunda yer alan İran’ın Lark Adası’na saldırı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından İran basını, adadan patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, Lark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Haberde, patlamanın tam yeri ve nedeninin henüz belli olmadığı ve detayların netleştirilmesi için takip çalışmalarının devam ettiği, ek haberlerin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Tesnim haber ajansı: 2 ölü, 2 yaralı

İran'ın Tesnim Haber Ajansı Lark Adası'nda bir noktaya insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Tesnim, gayri resmi kaynaklara göre, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bilgisini verdi.

ABD basınında çıkan haberlerde, ABD ordusunun İran'ın Lark Adası'na roketatarlara saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları: Bu terör saldırısı karşılıksız kalmayacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD’nin Lark Adası’na saldırısını “terör saldırısı” olarak niteledi ve saldırının karşılıksız kalmayacağını bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada düşmanın, iç başarısızlıkları ve bölge devletleri nezdinde düşen itibarı nedeniyle duyduğu çaresizlikle bir kez daha "karanlık rolünü" canlandırmaya ve bir saldırı eylemiyle kamuoyunu şekillendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Devrim Muhafızları’ndan ve sivillerden yaşamını yitirenler ve yaralanlar olduğu aktarılan açıklamada bu saldırgan eylemin karşılıksız kalmayacağı ifade edildi, "Şüphesiz biz, suçlulardan intikam alacağız” denildi.

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