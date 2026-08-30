İran liderinden Körfez ülkelerine çağrı: ‘Gerçek düşmanınızı tanıyın’

İran’ın dini lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Körfez ülkelerinin yöneticilerine ABD ve İsrail’e karşı ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Hamaney’in İslam Birliği Haftası dolayısıyla pazar günü Telegram hesabından yayımlanan yazılı mesajında, Müslüman ülkeler arasındaki bölünmüşlüğün düşmanlarının çıkarına hizmet ettiği savunuldu.

Hamaney özellikle Batı Asya ve Körfez ülkelerinin yöneticilerine seslenerek, “Gerçek düşmanınızı tanıyın, planını anlayın ve onunla mücadele edin” dedi.

Hamaney mesajında birlik çağrısının yalnızca siyasi düzeyde kalmaması gerektiğini belirterek Müslüman ülkeler arasında farklı alanlarda işbirliği ve karşılıklı savunma mekanizmalarının geliştirilmesini istedi.

İran lideri, Müslüman ülkelerde bölünmeye yol açanların “bilerek ya da bilmeyerek İslam’ın düşmanlarının gündemine hizmet ettiğini” söyledi. Filistinlilerin durumunu da örnek gösteren Hamaney, Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesi halinde Filistin halkının bu ölçüde savunmasız bırakılıp bırakılamayacağını sordu.

Körfez yöneticilerine doğrudan mesaj

Hamaney’in açıklamasının en dikkat çekici bölümü Körfez monarşilerine yönelik sözleri oldu.

İran lideri, Basra Körfezi kıyısındaki halklar ve hükümetler “İslam bayrağı altında birlik halinde” olsaydı, binlerce kilometre öteden gelen güçlerin onların toprakları ve zenginlikleri üzerinde hak iddia etmeye cesaret edip edemeyeceklerini sordu.

Hamaney ardından ABD ve İsrail yönetimlerine tepki gösterdi.

İran devletine yakın Tesnim’in yayımladığı mesajda Hamaney, ABD ve İsrail’in yalnızca İran’ın değil, bütün Müslüman ülkelerin düşmanı olduğunu savundu. Hamaney, Washington’la müttefik olan bölge yönetimlerinin de bundan “muaf olmadığını” söyledi.

ABD’nin Körfez’deki güvenlik şemsiyesi tartışılıyor

Hamaney’in çağrısı aynı zamanda Körfez monarşilerinin ABD’yle güvenlik ilişkilerinin ciddi biçimde sorgulandığı bir döneme denk geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sırasında Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı büyük ölçüde kapatması ve ABD askerlerinin konuşlu olduğu Körfez ülkelerini vurması, bölgede onlarca yıldır Washington’ın güvenlik garantilerine dayanan düzeni sarstı.

Körfez ülkelerinde ABD’nin mevcut güvenlik şemsiyesinin yeterliliğine ilişkin kaygılar arttı. Washington’a bağımlılığı azaltacak alternatif güvenlik düzenlemeleri bölge başkentlerinde daha fazla tartışılmaya başladı.

Savaşın başından bu yana İran açısından en önemli kozlardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. Dünya enerji ticaretinin kritik geçiş noktalarından biri olan boğazda deniz trafiğini sınırlayan Tahran, buradaki kontrolünü hem yeni saldırıları caydırmak hem de ABD’den siyasi ve ekonomik tavizler almak için kullanmaya çalışıyor.

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