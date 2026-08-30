Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yeni askeri ittifakı ilk kez İstanbul'da toplanıyor

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Anlaşması'nın ardından kurulan üçlü mekanizma ilk kez toplanıyor.

Reuters'ın Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri yarın İstanbul'da anlaşma kapsamında oluşturulan komitenin ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantıya Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra genelkurmay başkanlarının da katılması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynağı, toplantının gündeminde "uluslararası güvenlik meselelerinin" bulunacağını belirtirken, görüşmelerde üç ülkenin ortak savunma kapasitesinin artırılması, silahlı kuvvetler arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi ve silah sanayisinde ortak üretim ve geliştirme projelerinin ele alınacağını aktardı.

Bir ülkeye saldırı üçüne yapılmış sayılacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan anlaşma, sıradan bir askeri işbirliği mutabakatından farklı olarak taraflara karşılıklı savunma yükümlülüğü getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamada, anlaşmanın "her türlü saldırganlığa karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi" amaçladığı belirtilmiş ve üç ülkeden herhangi birine karşı gerçekleştirilecek silahlı saldırının tümüne karşı yapılmış sayılacağı duyurulmuştu.

Bu hüküm, NATO Antlaşması'nın bir üyeye yönelik silahlı saldırının bütün üyelere yapılmış kabul edilmesini öngören 5. maddesine benzer bir mekanizma oluşturuyor.

Anlaşma ayrıca üç ülke arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesini, silah sanayisi alanında ortak projeler geliştirilmesini ve orduların birlikte hareket etme kapasitesinin artırılmasını öngörüyor.

İran savaşı sürerken yeni askeri blok

Üçlü ittifak, ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın altıncı ayına girdiği, İran misillemelerinin Körfez ülkelerine ve bölgedeki enerji altyapısına uzandığı bir dönemde hayata geçirildi.

İttifakın taraflarından Pakistan'ın nükleer silahlara sahip olması, Türkiye'nin ise NATO'nun ABD'den sonra en büyük ordusuna sahip üyesi olması anlaşmanın askeri ağırlığını artırıyor. Suudi Arabistan da dünyanın en büyük petrol ihracatçıları arasında bulunuyor.

Türkiye hem NATO'da hem yeni ittifakta

Anlaşma, NATO üyesi Türkiye'nin aynı zamanda NATO dışında karşılıklı savunma yükümlülüğü içeren ayrı bir askeri ittifaka dahil olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

Ankara, Mekke Anlaşması'nın Türkiye'nin mevcut ittifak ilişkilerinin yerine geçmediğini ve bunlarla çelişmediğini savunuyor. Erdoğan anlaşmanın "hiçbir ülkeyi hedef almadığını" ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51. maddesine dayandığını açıklamıştı.

İttifak genişleyebilir: Sırada Mısır mı var?

Üçlü askeri ittifakın mevcut üyelerle sınırlı kalmayabileceğine ilişkin açıklamalar da yapılıyor.

Ankara anlaşmanın yeni üyelerin katılımına açık olduğunu belirtirken, olası adaylardan biri olarak Mısır öne çıkıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 13 Ağustos'ta Kahire'de yaptığı açıklamada Mısır'la anlaşma konusunda başından beri yakın istişare yürüttüklerini söylemişti.

Fidan, Mısır'ı Türkiye'nin "doğal ortağı" olarak nitelendirerek, "İnşallah yakında resmi ortağımız da olur" ifadelerini kullanmıştı.

Fidan aynı açıklamasında Mekke'de atılan adımı, "bölge ülkelerinin güvenlik sorunlarının çözümünü dış güçlerden beklemek yerine kendi aralarında oluşturacakları bir mekanizmayla üstlenmesi" olarak tarif etmişti.

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