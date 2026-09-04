ABD Başkan Yardımcısı: Türkiye İran’a ‘bedel ödetmemize’ yardım ediyor

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye’yi İran’a karşı “kapalı kapılar ardında” kendilerine yardım eden ülkeler arasında sıraladı.

ABD’nin İran’a karşı başlattığı ekonomik izolasyon girişiminin Çin’in katılımı olmadan nasıl başarıya ulaşacağı sorusuna yanıt veren Vance, başlattıkları ekonomik saldırı operasyonunun Çin’in İran’la ticari bağları sürmesine rağmen işe yaradığını savundu.

Çin’in ABD ile İran konusunda “işbirliğine yanaşmaya istekli olduğu”nu iddia eden Vance, İran’la ticari bağlarını kesen Birleşik Arap Emirlikleri dışında başka ülkelerin de bu sürece dahil olduğunu savundu. Vance Türkiye ve Azerbaycan’ın da kendilerine yardım ettiğini dile getirdi.

'İranlıların bedel ödemelerini sağlamamıza yardımcı olacak pek çok iyi şey yapıyorlar'

“Mesele sadece Çin Halk Cumhuriyeti'nden ibaret değil” diyen Vance şunları kaydetti:

Türkiye’ye, Azerbaycan'a, BAE'ye, Suudi Arabistan'a, Katar'a, Körfez Arap koalisyonunun büyük bir kısmına ve hatta dünyanın dört bir yanına bakarsanız, aslında pek çok ülke görüyorsunuz. Bazen bunu kamuoyuna açıkça söylemeye istekli olmuyorlar ancak kapalı kapılar ardında İranlıların ticari gemilere ateş açmasının bedelini ödemelerini sağlamamıza yardımcı olacak pek çok iyi şey yapıyorlar.”

Geçen hafta ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a yönelik yaptırımları "tarihin en ağır yaptırımları" olarak nitelendirmişti. İran'ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasını satın alan Çin ve komşusu Pakistan, ABD yaptırımlarına uymayacaklarını ve İran ile ticari ilişkilerini sürdürme niyetinde olduklarını duyurmuştu.

'Aktif saldırı sürecini tamamladık' iddiası

Dün Beyaz Saray’daki basın toplantısında Vance ayrıca İran’a karşı askeri, ekonomik, diplomatik “tüm seçeneklerin” masada olduğunu söyledi.

JD Vance, bir soru üzerine, İran'la "süresiz savaş" gibi bir niyetlerinin olmadığını ve aktif saldırı sürecini tamamladıklarını öne sürdü.

ABD’nin en son bir düğün evini de vurduğu İran’a karşı son saldırılarının “büyük çaplı” olmadığını savunan Vance “Birkaç gün önce yaptığımız şey, dünya enerji pazarlarına petrol ve gaz akışını sağlamak amacıyla İranlıların bir ticari gemiyi tekrar vurmasını zorlaştırmaktı” dedi.

Petrol fiyatlarının yükselişinden İran’ı suçlayan Vance, İran’la şu anda müzakere yürütmediklerini söyledi ve “Onlar ticari gemilere ateş etmeyi bırakana kadar da görüşmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Düğün saldırısı için 'Savaşta bu tür olaylar olabilir' dedi

ABD ordusunun İran'da bir düğünü hedef alarak çok sayıda sivilin ölümüne neden olmasıyla ilgili “iddiaların doğruluğundan şüphe duyduklarını” söyleyen Vance savaş alanında zaman zaman "bu tür olayların olabildiğini" söyledi.

“ABD olarak sivilleri hiçbir zaman hedef almadıkları” yalanını söyleyen Vance “bu tür bir olay yaşanırsa bunu soruşturduklarını” ifade etti.

"Bu konuda son derece şüpheliyim" diyen Vance, "Yüzde 100 emin olarak söyleyebileceğim şey, İran Devrim Muhafızları Ordusunun aksine, ABD'nin çatışmalarda asla sivilleri hedef almadığıdır. Bunu asla yapmayacağız, daha önce de hiç yapmadık" diye konuştu.

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