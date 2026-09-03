İran savaşına kıdemli komutanların itirazları sızmıştı: Pentagon, gizli belgelere erişimi kısıtladı

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) birkaç kıdemli komutanın İran’a karşı savaşın sürdürülebilirliği konusunda itirazlarını dile getirdiğine yönelik haberlerin basına sızmasının ardından onlarca yıllık gizli askeri planlama kayıtlarına erişimi kısıtladı.

Konuya yakın üç kişi Washington Post'a yaptığı açıklamada, Savaş Bakanı Emir Defteri (SDOB) ile ilişkili belgelerin, ABD askeri personeli ve Savaş Bakanlığı yetkilileri tarafından yaygın olarak kullanılan gizli bir sistem olan Gizli İnternet Protokol Yönlendirici Ağı (SIPRNet) üzerinde çalışan dahili bir portaldan kaldırıldığını söyledi.

Gizli bir sistemi tartıştıkları için gazeteye isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan üç kaynak, kayıtların ABD personeli için başka yerlerde erişilebilir kalıp kalmadığının veya daha kısıtlı ağlara aktarılıp aktarılmadığının henüz netleşmediğini belirtti.

SIPRNet "gizli" düzeydeki bilgileri taşırken, "çok gizli" nitelikteki materyaller daha az personelin erişebildiği daha sıkı kontrol edilen sistemlerde saklanıyor.

Görev güvenliği ve operasyonel bütünlük mü?

Pentagon sözcüsü Sean Parnell değişiklik hakkında ayrıntı vermekten kaçındı, ancak erişimde değişiklik yapıldığını da yalanlamadı.

Parnell, "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Savaş Bakanlığı, Savaş Bakanı Emir Defteri'nin yönetimi, işlenmesi veya erişim protokolleri de dahil olmak üzere dahili operasyonel müzakere süreçlerini kamuoyuna açıklamaz" dedi.

Parnell sözlerine şunları ekledi: "Hizmet üyelerimizin başarısı Bakan Hegseth'in en önemli önceliğidir ve bu nedenle, operasyonel süreçler, kuvvet yapısı ve müzakere personeliyle ilgili kararlar, görev güvenliğini ve operasyonel bütünlüğü sağlamak için uygun güvenlik kanalları aracılığıyla yönetilmektedir.”

Emir Defteri nedir, komutanların 'katılmama' kararı ne anlama geliyor?

SDOB, kıdemli askeri liderliğe savaş gemileri, askeri birlikler ve silah sistemleri de dahil olmak üzere ABD güçlerinin konumlandırılması ve kullanılabilirliği hakkında bilgi sağlar. Ayrıca komutanlara, Pentagon tarafından verilen emirleri uygulamaya devam ederken bu emirlere ilişkin çekincelerini dile getirmeleri için resmi bir mekanizma sunar. Kıdemli subaylar, "katılmama" (non-concurring) olarak bilinen bir süreçle itirazlarını kayda geçirebilir veya belirli bir direktifin diğer askeri öncelikleri zayıflatabileceği konusunda uyarabilir.

Sistem, Washington Post'un Pazar günü birden fazla kıdemli general ve amiralin Hegseth'i İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonları sürdürmenin başka yerlerde ciddi maliyetler yaratmadan artık sürdürülemeyeceği konusunda uyardığını bildirmesinin ardından yoğun bir inceleme altına girdi.

Belgeye aşina kişilere göre, ABD Avrupa Komutanlığı başkanı General Alexus Grynkewich, Güney Komutanlığı'ndan General Francis Donovan, Pasifik Komutanlığı'ndan Amiral Samuel Paparo ve Deniz Operasyonları Başkanı Amiral Daryl Caudle resmi olarak "katılmama" beyanında bulunanlar arasında yer alıyordu.

Pentagon Sözcüsü’nden ‘haber hatalı’ iddiası

Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Kenneth S. Wilsbach ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkan Vekili General Christopher LaNeve'in Hegseth'in bazı birliklerin görev sürelerini uzatma kararını destekledikleri, ancak bunu yapmanın önemli riskler taşıdığı konusunda uyardıkları bildirildi.

Haber yayımlanmadan önce Parnell, intikal kararlarının ABD'nin karşı karşıya olduğu tehditlere, Başkan Donald Trump'ın stratejik önceliklerine ve kıdemli askeri yetkililerin tavsiyelerine dayandığını söylemişti.

Yayımlanmasının ardından ise gazeteyi, belirli bir hata belirtmeksizin, büyük ölçüde "hatalı" bilgiler aktarmakla suçladı.

Parnell, "Katılmama beyanları standarttır" dedi. "Bakan bunları sürekli görüyor. Gerçek bir orduyu böyle yönetirsiniz. Dünya genelinde harika durumdayız" diye ekledi.

İran savaşı ABD askeri kaynakları üzerinde baskı oluşturuyor

Söz konusu sızıntı, Trump'ın başlangıçta seferberliğin sadece birkaç hafta süreceğini öne sürmesine rağmen şu anda yedinci ayına giren İran savaşının artan askeri maliyetleri konusunda ABD hükümeti içinde endişelerin büyüdüğü bir döneme denk geliyor.

Yetkililer, Washington'ın Patriot füze önleyicileri ve Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere temel silahlardan büyük miktarlarda tükettiği, uzatılmış görev sürelerinin ise ABD personeli ve ekipmanı üzerinde ek baskı oluşturduğu konusunda giderek daha fazla uyarıda bulunuyor.

ABD Donanması da İran'a uygulanan deniz ablukasını sürdürürken artan operasyonel taleplerle karşı karşıya kaldı.

Washington Post tarafından aktarılan uyarılar, kıdemli komutanların güç ve mühimmatın İran cephesine tahsis edilmesinin Washington'ın askeri operasyonları sürdürme veya başka yerlerdeki gelişmelere yanıt verme yeteneğini azaltabileceğinden giderek daha fazla endişe duyduğunu gösteriyor.

Kısıtlanan erişim askeri planlamayı karmaşıklaştırabilir

SDOB materyalini SIPRNet'ten kaldırma kararı, belgelere danışabilecek personel sayısını önemli ölçüde daraltabilir.

Kayıtları düzenli olarak inceleyen eski bir bakanlık yetkilisi, bunları daha yüksek derecede gizli bir sisteme taşımanın "doğrudan erişimi olan kişi sayısını önemli ölçüde azaltacağını" söyledi.

Eski yetkili, komutanlar ve personelin birlik kaydırma, silah transferi ve uçakları farklı komutanlıklar arasında yeniden yönlendirme süreçlerini yönetirken sık sık bu belgelere başvurmaları nedeniyle, bu adımın zamana duyarlı askeri koordinasyonu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Ekipmanı bir operasyon sahasından diğerine taşımak, ordunun birden fazla birimi arasında hızlı lojistik koordinasyon gerektirebilir.

Eski yetkili, bilgiye erişimi sınırlandırmanın askeri planlamacıların bu bilgileri elde etmesini tamamen engellemeyeceğini, ancak bunu yapmayı "kesinlikle daha zor" hale getireceğini söyledi.

Bu adım, Trump yönetiminin basına izinsiz bilgi sızdırılmasını tespit etmeyi ve önlemeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı bir kampanyasının devamı niteliğinde.

Son aylarda alınan önlemler arasında bazı personel için yalan makinesi incelemeleri, gazetecileri hedef alan mahkeme çağrıları ve bir vakada Washington Post’tan bir gazetecinin evinde yapılan arama yapılarak elektronik cihazlara el konulması yer alıyor.

Pentagon’dan çalışanlarına: ’Destansı Öfke Operasyonu’ adını kullanmayın

Öte yandan Pentagon’un geçen ay gönderdiği bir elektronik postada çalışanlarından İran'a yönelik saldırıları "Destansı Öfke Operasyonu" olarak adlandırmamalarını istediği öne sürüldü.

CBS News, Pentagon'un İran'a yönelik saldırılara ilişkin çalışanlarına gönderdiği elektronik postaya ulaştı.

CBS'e açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, söz konusu operasyonun 5 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada belirttiği üzere sona erdiğini ifade etti.

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