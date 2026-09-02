İran’dan geniş çaplı misilleme: ABD üslerine füze ve İHA saldırıları

Yaklaşık bir aylık görece sakinliğin ardından ABD'nin İran'a başlattığı saldırıların ardından İran bölgedeki bir dizi ABD askeri varlığına misillemeler düzenledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı günü İran’da hava savunma sistemleri, radarlar, deniz unsurları, mayın döşeme kapasitesi ve iletişim tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Washington saldırılara gerekçe olarak İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı girişimlerini gösterdi.

İran ABD saldırılarına bölgedeki Amerikan askeri varlıklarını hedef alarak karşılık verdi.

İran: Ürdün ve Irak’taki ABD hedeflerini vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’ün Akabe Körfezi kıyısındaki ABD askeri noktalarına balistik füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ürdün ordusu ülkenin hava sahasına giren 13 balistik füzenin 10’unun imha edildiğini, kalan üçünün ise yerleşim bulunmayan bölgelere düştüğünü açıkladı. Ürdün makamlarına göre saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Görüntülerde, Ürdün’ün Akabe kentinde İran’a ait bir balistik füzenin doğrudan isabet ettiği görülüyor. Füzenin, ABD güçleri tarafından da kullanılan Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldığı değerlendiriliyor.

İran tarafı saldırıda ABD askerlerinin ve askeri tesislerinin vurulduğunu öne sürerken ABD’li yetkililer ilk belirlemelere göre Amerikan askerleri arasında can kaybı bulunmadığını bildirdi.

İran ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Erbil’de bulunan ABD askeri noktalarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları, saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü ileri sürdü. Ancak bu iddia ABD ya da Irak makamlarınca doğrulanmadı.

İran, Irak’ın Erbil kentinde ABD’ye ait bir gözetleme balonunu insansız hava araçlarıyla vurdu.

Bahreyn ve Kuveyt'te hava savunmaları devrede

İran’ın misillemeleri Ürdün ve Irak’la sınırlı kalmadı.

Bahreyn yönetimi İran’dan gelen hava saldırısının ülkenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. Bahreyn, ABD Donanması'nın Beşinci Filosu'na ev sahipliği yapıyor.

İran ise Bahreyn’deki ABD askeri varlığının insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt’in başkenti Kuveyt’te de gece saatlerinde sirenler çaldı. Kuveyt ordusu İran’dan gelen insansız hava araçlarının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri pazartesi günü İran’dan geldiğini öne sürdüğü bir İHA’yı hava sahası yakınlarında engellediğini duyurmuştu.

Düğün evinde ölü sayısı 5'e yükseldi

ABD saldırılarının İran’daki sivil bilançosu da ağırlaşıyor.

İranlı yetkililer, Hürmüzgan eyaletindeki Sirik yakınlarında bir düğün töreninin düzenlendiği konutun ABD tarafından vurulması sonucu ölenlerin sayısının 5’e yükseldiğini açıkladı.

Ölenler arasında 4 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, saldırıda en az 68 kişinin yaralandığı bildirildi.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ordusunun sivil kayıplara ilişkin haberlerden haberdar olduğunu ancak ABD ordusunun “sivilleri hiçbir zaman hedef almadığını” savundu.

İran devlet medyası ABD saldırılarında Hürmüzgan’daki sivil tesislerin yanı sıra Keşm Adası’ndaki bir balık unu fabrikasının, Sirik’teki bir balıkçı iskelesinin ve liman idaresine ait bir kulenin de vurulduğunu bildirdi.

Kerman eyaletindeki sivil Ciroft Havalimanı'nın da hedef alındığı, bir mühimmatın pistin dışına düştüğü ancak burada can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İranlı yetkililere göre Huzistan eyaletindeki üç noktaya düzenlenen ayrı ABD füze saldırılarında ise 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

ABD’nin İran’da bir düğün evine düzenlediği saldırının ardından bölgedeki yıkım görüntülendi. Mehr’in yayımladığı görüntülerde enkaz ve saldırının neden olduğu hasar görülüyor.

Trump'tan yeni saldırı tehdidi

CENTCOM, İran’a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Ancak Washington’dan çatışmayı yatıştırmaya yönelik bir açıklama gelmedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın misillemede bulunması halinde ülkenin “çok daha sert ve daha yüksek düzeyde” vurulacağını bir kez daha söyledi.

Trump daha sonra Tahran’la anlaşmaya varılmasını önemsemediğini öne sürerek ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda “neredeyse tam kontrole” sahip olduğunu savundu ve İran halkını yönetime karşı harekete geçmeye çağırdı.

İran Silahlı Kuvvetleri Ortak Komutanlığı ise ABD saldırılarına destek veren ülkeleri de tehdit ederek, Washington’la işbirliği yapan ülkelerin “daha ağır ve daha geniş çaplı” saldırıların sonuçlarıyla karşılaşacağını bildirdi.

Hürmüz'deki gerilim petrol fiyatlarını yeniden yükseltti

Dün geceki saldırılar dünya petrol ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimi de yeniden artırdı.

Savaş başlamadan önce dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyordu. İran’ın geçişleri büyük ölçüde sınırlandırmasının ardından boğazdan geçen gemi sayısı ciddi biçimde düştü.

ABD yönetimi boğazın yeniden açıldığını öne sürse de bölgeden geçen ticari gemi sayısı hâlâ savaş öncesi seviyelerin oldukça altında.

ABD’nin yeni saldırıları ve İran’ın misillemelerinin ardından Brent petrolün varil fiyatı 95 doların üzerine çıkarken, fiyatlar savaşın başlangıcından bu yana yüzde 30’dan fazla yükseldi.

Son çatışmalar, ABD ile İran arasında temmuz ayından bu yana görülen en kapsamlı karşılıklı saldırılar oldu. Washington’ın son haftalarda askeri saldırıları azaltarak İran’a yönelik ekonomik baskıyı artıracağı yönündeki açıklamalarının ardından yeniden doğrudan askeri saldırılara dönmesi, savaşta yeni bir tırmanma döneminin başladığına işaret ediyor.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.